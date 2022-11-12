جلسة حوارية لـ«مركز جمعة الماجد»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم المركز أمس الأول، جلسة حوارية حول كتاب المركز بعنوان «الحياة الاجتماعية في مملكة الكانم»، شارك فيها مؤلف الكتاب الدكتور حسن حلمي أبو الفضل العسيري.

وقال الدكتور حلمي خلال الجلسة: تعد مملكة الكانم الإسلامية من أهم الممالك التي ظهرت في وسط أفريقيا في العصر الإسلامي، وتمثلها حالياً دولة تشاد، ومحور قيام هذه المملكة هو انتشار الدين الإسلامي الذي كان السبب الرئيسي في قيام هذه المملكة، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع كل دول وممالك العالم الإسلامي، لذلك جاءت أهمية دراسة هذه المملكة.

وشهدت الجلسة الحوارية التي أدارتها شيخة عبدالله المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة بالمركز، تفاعلاً من قبل الجمهور الحاضر، كما قام مؤلف الكتاب الدكتور حلمي في ختام الجلسة بتوقيع نسخ عديدة من كتابه للجمهور الحاضر.