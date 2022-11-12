الجارودي والحبسي يناقشان «الرواية والمجتمع»

سعد عبد الراضي (من المصدر) في جلسة حملت عنوان «الرواية والمجتمع» قدمهما الإعلامي محمد الجابري، تناولت عوالم الكتابة الروائية، وأرقى أدواتها التي يستخدمها المبدع في نسج نصه الروائي، في جلسة حملت عنوان «الرواية والمجتمع» قدمهما الإعلامي محمد الجابري، تناولت عوالم الكتابة الروائية، وأرقى أدواتها التي يستخدمها المبدع في نسج نصه الروائي، تحدثت الكاتبة والروائية حصة الجارودي إلى جانب الكاتب والروائي أحمد ساعد الحبسي حول تفاصيل دقيقة في رسم النصوص الروائية.
وأشارت الجارودي إلى أن النسيج الروائي يتشكل مع صاحب الموهبة بدوافع فطرته، أما المتدرب والساعي لكتابة نص روائي فيحتاج إلى أن يتعرف إلى تفاصيل دقيقة في التكنيك الروائي، ومن المؤكد أنه سيجد صعوبة في إبراز هذا النسيج في شكله الطبيعي.
ولفتت إلى أن الروائي ليس دوره التعليق أو إثبات وتوثيق فكرة ما، إنما هو طارح لها ولمدلولاتها بداخل النص، بشكل يثير التساؤلات ويترك الأحكام للقراء، كل يحدد ما خرج به من النص على حسب ثقافته وتجربته ورؤيته وإحساسه بالمضامين وما ترمز إليها.
كما أكدت على أن النص الروائي ليس بالشي الهين، لأن كاتبه يعيش في تفاصيل الشخصيات كما لوكان هو ذاتها، وحامل تجربتها، وللحقيقة فإن حصة الجارودي تملك وعياً كاملاً بماهية الرواية، وبكل ما يجب أن يكون عليه الروائي ونصه.
أما الروائي أحمد ساعد الحبسي فقد تحدث بإسهاب عن مكونات رئيسة يجب أن تكون في خلد الباحث عن نص روائي حقيقي، ومن بين هذه المكونات القراءة الجيدة في الموضوع، الذي يود الكتابة فيه سواء كانت قراءة مباشرة وهو ما يميل إليه، أو من خلال المشاهدة البصرية لمجموعة أعمال تشي بفكرة يمكن أن ينطلق منها الروائي لبناء نص جديد.
كما أشار إلى ضرورة الاقتراب في الواقع من نماذج تشبه وتحاكي الشخصيات الموجودة في النص، حتى يقدمها الروائي وهي في كامل مكونها الإنساني، ودلل بذلك على الروايات البوليسية وكيف أن الطبيب الشرعي الذي يشرح الجثث لديه خبرات كبيرة، وإحساس نابع من مشاهد التجربة بحكم عمله في أن يحدد ملامح الجريمة ويفك شيفراتها، ولذلك فإن الروائي الذي يكتب رواية فيها هذه المضامين أو غيرها، لابد أن يقترب من شخصيات يستلهم منها الكثير من المعلومات الدقيقة، التي تساعده في نسج نصه.
وقد ارتبط التشريح الروائي في الجلسة بالإسقاطات على علاقة الرواية بالمجتمع، من خلال الصدق الفني في تجسيد حقيقي للشخصيات من جانب الروائي، وما ينتج عنه من صراعات وأحداث مرتبطة بالواقع الاجتماعي المعيش في النصوص الروائية.