إماراتية.. أصغر ناشرة في العالم

محمد عبدالسميع (الشارقة)

دخلت الطفلة الإماراتيّة الظبي المهيري، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونها أصغر ناشرة على مستوى العالم. جاء ذلك وسط إعجاب ناشرين وضيوف في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ41 بالطفلة التي لا تتجاوز الثمانية أعوام، ونشأت على تشجيع من الأهل والمعارف على حبّ الكتاب والاهتمام بتجميعه في مكتبة صغيرة ثم أصبحت ناشرةً في مرحلة مبكرة.

وتقديراً لإصرارها وتصميمها على المضي في عالم الكتاب والثقافة والنشر، أطلقت عليها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، لقب أصغر ناشرة إماراتيّة، ليكون هذا المسمّى حافزاً لها ولأبناء الإمارات والعرب في هذا المجال.

تقول المهيري إنّها راسلت موسوعة جينيس للأرقام القياسيّة، وكان الفرح يملؤها بتحقيق إنجاز على مستوى العالم، مقدّمةً ذلك لوطنها الغالي الإمارات الذي تزدهر فيه الثقافة والإبداع.