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الرسم على الموسيقى في «معرض الشارقة للكتاب»

الرسم على الموسيقى في «معرض الشارقة للكتاب»
12 نوفمبر 2022 00:50

الشارقة (الاتحاد)

حينما تتجول في ردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب، تجد زحاماً حول شخص يرتدي زياً ملطخاً بالألوان والدهانات، إنه جون هيكس، الرسام البريطاني، بدأ إبداعه في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» بعرض بهلواني يعتمد على خفة اليد لجذب انتباه المتابعين، ثم بدأ بتشغيل موسيقى على سماعة صوتية كبيرة، ليبدأ الرسم على إيقاع تلك الموسيقى، فيسرّع ويبطّئ حركته وفقاً لها.

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نفّذ جون هيكس رسمتين بنمط سريع للغاية معتمداً على الخطوط المجردة التي يصلها بالتلوين بفرشاة عريضة، لتجتمع جميعها وتخرج برسمة واضحة المعالم؛ إحداهما أظهرت وجه الممثل الكوميدي المعروف شارلي شابلن، والأخرى رسم فيها أشكالاً مقلوبة، وبعد الانتهاء منها قام بـ«قلب اللوحة» لتظهر ملامح وجه المغني الشهير إلفيس برسلي.

يقول «هيكس»، إن تلك الأعمال الفنية تُنتج بطريقة ديناميكية تجمع بين الأوريغامي والكوميديا اللطيفة والرسوم المبهجة التي تظهر بالمقلوب، حيث تعتمد في الأساس على السرعة وخفة اليد.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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