رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في زيارة لـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث استعرضا خلال لقاء جمع بينهما في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وسبل تعزيز العمل الثقافي بين إمارة الشارقة والمؤسسات الثقافية والفنية البحرينية، مؤكدين على أهمية الدور الذي يلعبه المعرض كبوابة إقليمية لصناعة النشر والثقافة.

ورحب أحمد العامري بالشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،، آملاً في مواصلة التعاون لتعزيز عمق المشتركات الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشارقة بالمدن البحرينية، وما تشكله من إضافة للمشهد الثقافي الخليجي والعربي.

وقال العامري: «نعتز دائماً بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط إمارة الشارقة بمملكة البحرين، خاصة على المستوى الثقافي، الذي يقع في مركز اهتمامات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مشيداً بالجهود التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والآثار، خاصة في مجال الترجمة والنشر.

العمل المشترك

بدوره، رحب الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع هيئة الشارقة للكتاب، وأشاد بجهود الهيئة في تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهنأ الشارقة على تسجيل المعرض، للعام الثاني على التوالي، أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.

يُذكر أن جناح هيئة البحرين للثقافة والآثار في المعرض قد أثار الكثير من الإعجاب بتصميمه الجذاب، الذي يعكس جودة الكتب التي يعرضها، سواءً الصادرة أصلاً باللغة العربية، أو تلك المترجمة إليها، والحافلة بالعديد من العناوين في مختلف التخصصات العلمية والاجتماعية والفكرية، هذا ويشارك في المعرض من مملكة البحرين بجانب «هيئة الثقافة» كل من «مجلة الثقافة الشعبية»، بالإضافة إلى «دار ومكتبة رؤى»، و«دار آرت بوك للنشر».