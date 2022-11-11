أدباء: الأعمال الكلاسيكية عابرة للحدود

الشارقة (الاتحاد)

اتفق الكاتب والروائي محمد توفيق، والأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، على أهمية ودور كلاسيكيات الأدب في فهم المستقبل والتحدث عنه، مؤكدَيْن خلال جلسة «قراءة الكلاسيكيات» التي أقيمت ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، أن اللغة الكلاسيكية ليست صعبة بالصورة التي يتخيلها البعض، بل قابلة للفهم بصورة تعدت الحدود ووصلت إلى العالمية.

وقال الكاتب والروائي محمد توفيق، إن العمل الأدبي الكلاسيكي هو العمل الذي بقي عبر سنوات طويلة، لذلك لا نجد أعمالاً كلاسيكية رديئة، حيث ظلت معنا حتى الآن الأعمال الممتازة؛ فالأدب الكلاسيكي أدب يستجيب لرغبة الإنسان في الحكمة.

وأوضح الكاتب محمد توفيق أن الأدب الكلاسيكي يحمل ثقلاً إنسانياً. وتابع: «حينما يقول البعض إن اللغة العربية هي لغة صعبة في كلاسيكياتها، أرد عليهم قائلاً: اقرأوا لأبي حيان التوحيدي وابن خلدون، فقد كانت لغتهما بسيطة وبليغة وكأنها كُتبت بالأمس»، مشيراً إلى أن أي عمل كلاسيكي يحمل تعدداً لوجهات النظر، فلا يمكن أن نتحدث عن المستقبل دون أن نبدأ من الكلاسيكيات، ولا يمكن كذلك أن نبحث عن الحكمة دون أن نرجع إليها.

وقال توفيق: «إن العرب ساهموا في مسيرة الحضارة البشرية من أكثر من زاوية وفي أكثر من عصر وهذا شيء مهم لكنه ليس كافياً؛ فالمهم أن ندرك أن العالم يتشكل بشكل جديد اليوم ويجب علينا أن نساهم في ذلك أيضاً، فعندما نتحدث عن الأدب العربي نجد الكتب موجودة حولنا وبصورة لا تقل عن الأدب الموجود الآن، وهذه الثقة هي نقطة الانطلاق التي يجب أن نبدأ منها، لذلك أقول: نبدأ بقراءة الكلاسيكيات لكن لا نهمل ما يكتب اليوم ونشارك في مسيرة الحضارة البشرية بشكل إيجابي وفعال»، مؤكداً أن أخطر ما نواجهه اليوم هو التقوقع؛ فالماضي هو أساس للحاضر وبناء المستقبل.

3 كُتّاب

وقال الأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، إن الكُتّاب في القرن الماضي كانوا ذوي تأثيرٍ كبير، ولذلك لا نعرف لماذا تحرك هؤلاء الكتاب وانتقلوا من على أرفف المكتبات، على الرغم من أنهم يتكلمون بطريقة مختلفة عن كُتّاب اليوم.

وأضاف: «حينما أتحدث عن الكلاسيكيات الإيطالية فسأتحدث عن 3 كُتّاب هم كالفينو وبريموليفي وناتاليا جينزبورج؛ فالظروف السياسية أثّرت في الكُتّاب الثلاثة؛ إذ ولدوا في فترة زمنية متقاربة، حيث عاشوا خلال فترة الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى 1945، وخلال هذه الحرب كانت هناك حرب أهلية في إيطاليا».

وتابع سكاربا: «هؤلاء الكُتّاب الكلاسيكيون انتقل تأثيرهم إلى خارج الحدود الإيطالية، فمثلاً أسطورة بينوكيو كُتبت باللغة الإيطالية، لكنها في الواقع كتبت بلغة محلية للمقاطعة التي كُتبت فيها وهي (توسكاني) الإيطالية»، مشيراً إلى أن الكُتّاب الثلاثة ليسوا فلكلوريين فهم يعتبرون من الكتاب الجدد الذين ينتمون وبشكل كبير إلى ثقافة شمال إيطاليا.

وأوضح أن لغة الكُتّاب الثلاثة كانت قابلة للفهم، فإن الإيطاليين دائماً ما يكافحون لإنهاء جُملهم، وهؤلاء الكتاب خلقوا في هذه الأعوام لغة عملية وكانوا يستطيعون اللعب بالكلمات واللغة، وليس غريباً أن أقول ذلك عن بريموليفي مثلاً.. فالكتاب الثلاثة يستحقون أن تقرأوا كتبهم لأن لديهم الكثير من الأنماط عن الأدب والنثر والشعر والمسرح والسياسة، فهم دائماً ما يخترعون وسيلة جديدة للنظر إلى العالم، ونستطيع أن نرى العالم اليوم من خلال أعمالهم.