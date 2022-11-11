فاطمة الظنحاني: جائزة التحكيم الخاصة للخطاط الإماراتي خطوة أولى على طريق الإبداع

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكدت الفنانة فاطمة الظنحاني، الفائزة بجائزة التحكيم الخاصة للخطاط الإماراتي عن عملها «سلطان الخير»، وذلك ضمن معرض «امتنان» في ملتقى الشارقة للخط العربي 2022، عن تقديرها للملتقى الذي أتاح كلّ هذه المساحة الإبداعيّة لخطاطين عرب وأجانب لأن يقدّموا نتاجاتهم في تبادل واضح للتقنيات والأفكار والمدارس الفنيّة للخط.

وتقول الظنحاني، التي حملت لوحتها الفائزة بيتاً من قصيدة قيلت في مدح صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنّ فوزها دافع كبير لها ولبنات جيلها لتحقيق التميز والتفوق، وخاصةً أنّها شاركت في مهرجان الفنون الإسلاميّة في دورته الماضية، مؤكّدةً على عناصر التصميم والثقة بالذات التي توافرت لديها، وهو ما يُحمّلها مسؤوليةً كبيرةً في مشوارها مع الخطّ.

استخدمت الفنانة الظنحاني خطّ المحقق، كخطّ قريب من نفسها، لإبراز معنى بيت الشعر الذي يحمل صفات الحكمة والعلوم والثقافة والخير لدى صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي أخذته من قصيدة للشاعر الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، ويقول فيه (إلى قاسميٍّ ذي علومٍ وحكمةٍ/ سلطان خيرٍ لا تُعدُّ مآثره).

وأهدت الظنحاني فوزها إلى أساتذتها في الخطّ، وإلى عائلتها، معتبرةً فوزها خطوةً أولى على طريق الإبداع المتواصل، لدخول مسابقات دوليّة في مجال الخطّ العربي، معربة عن تقديرها للجنة التحكيم التي اختارتها في ملتقى شاركت فيه قامات عربية وأجنبية في الخطّ العربي، ضمن مسابقة مهمة لأي فنان شاب في الإمارات.