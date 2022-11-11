«كلمة» يصدر كتاب «الموسيقى العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي كتاب: «الموسيقى العالمية»، من تأليف: فيليب فيلاس بولمان، ونقلته إلى العربية رشا صلاح الدخاخني وراجع الترجمة محمد فتحي خضر.

والموسيقى العالميةُ قديمةٌ قدم العالم ذاته، وتُؤرِّخ هذه الموسيقى للقديم والحديث، وتعيش في الماضي والحاضر، وتُردِّد أصداءَ كلِّ ما هو محلي ودولي، وتَحْوي قصصاً من الحياة اليومية وأحداثاً من حِقَب تاريخية. ويضم مصطلح «الموسيقى العالمية» طيفاً عالمياً من الممارسات الموسيقية، من الموسيقى الشعبية والشائعة إلى الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأفلام. وقد ظهرت الموسيقى العالميةُ إلى الوجود، بكل هذه الطَّرائق، بسبب قُدْرتها على الربْطِ بين بني البشرِ.

ويضم كلُّ فصلٍ من فصول الكتاب مجموعةً من العلاقات التي تُجسِّد أفعالَ الموسيقى العالمية وظروفَها في لحظاتٍ مُعيَّنة من العَوْلمة. في الفصل الأول، نَستعرِض أصولَ الموسيقى العالمية، أي الأفعالَ والظروفَ التي شكَّلَت معاً أنواعاً مختلفة من البدايات، مثل: بداية الخرافة والتاريخ، والدِّين، والحديث عن الجوانب الأنطولوجية (الوجودية) والإبستمولوجية (المعرفية) للموسيقى. ثم يَتحوَّل الفصلُ الثاني نحوَ التاريخ، مُركِّزاً على السُّبُل التي كثيراً ما تُؤدِّي بها الروابطُ بين الغرب وباقي أنحاءِ العالَم إلى التوزيع غير المُتكافِئ للسُّلْطة. وفي الفصل الثالث، يُقدِّم استعراضٌ للتاريخ والخرافة إطاراً لمجموعةٍ واسعة من الروابط بين التمييزات الجوهرية، مثل: الزمني والسَّرْمدي، والتقاليد الشفاهية والمكتوبة، ومفاهيم الاستماع في العالَم الإسلامي ومفاهيم الموسيقى السماعية في أوروبا.

الموسيقى الشعبية

يستعرض الفصل الرابع النموذجَ الأكثرَ استمراريةً للموسيقى العالمية، أَلَا وهو الموسيقى الشعبية، وفيه نَتفحَّص عن كَثَب ظروفَ الظهور الأول لها بوصفها حواراً بين أنواع الموسيقى العالمية المختلفة، ثم نَتتبَّع تاريخَ ذلك الحوار.

وبالمثل، يُركِّز موضوعُ الفصل الخامس، الموسيقى والأمة، على مجموعةٍ مُحدَّدة من الظروف التي أَوجَدَتْ أنواعاً للموسيقى العالمية تَصِف الأمةَ وإصرارَها على تمييزِ نفسها عن باقي الأُمَم. وفي الفصل السادس، تَتوارى هذه الروابطُ لأقصى حدٍّ أمامَ الدراسةِ المُقارنة لمفهومِ الشَّتَات والموسيقى، مع ذِكْرِ أمثلةٍ مُستقاة من الكتابات التاريخية على مدارِ فترةٍ طويلة للشَّتَات، وكذلك الانتشار المؤثر لتجربةِ الشَّتَات باعتبارها حالةً تُميِّز العصرَ الحديث. وتظلُّ الموسيقى العالمية حاضرةً بقوةٍ عندما تَصِل الروابطُ إلى نقطةِ الانهيار، في الفصل السابع، الذي يتَّخِذ الإمبراطورياتِ والعولمةَ نقطةَ انطلاقٍ، غير أنه يَتناول إمكاناتِ التحرُّر من الفِكر الاستعماري لتكوينِ روابطَ جديدةٍ، تناوُلاً نَقْدياً. وفي الفصل الختامي، نبحث عن ظروفٍ جديدة للموسيقى العالمية في القرن الحادي والعشرين، لاسيما الظروف المادية التي وفَّرَت معانيَ جديدةً تَضْمن أهميةَ الموسيقى العالمية في ظلِّ عالَمٍ مُتغيِّر.