الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

نورة الكعبي: الفن لغة استثنائية للحوار مع الشعوب والثقافات

نورة الكعبي خلال زيارتها لبينالي ليون للفنّ المعاصر (وام)
11 نوفمبر 2022 01:08

باريس (وام)

أخبار ذات صلة
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أول أمس الدورة الـ16 من بينالي ليون للفنّ المعاصر، الذي ينظم في فرنسا ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، تحت شعار «هشاشة العالم».
وتجوّلت معاليها في أروقة المعرض الذي يضم 230 عملاً فنياً لـ34 فناناً وأكثر من 300 وثيقة أرشيفية، وما يقرب من 40 مجموعة من مختلف أنحاء العالم، واطلعت على أعمال كلّ من الفنان هاشل اللمكي، والفنان محمد كاظم، وفنانة الجداريات شفا غدّار، الذين يمثلون الدولة في هذا الحدث الفنّي بدعم من وزارة الثقافة والشباب، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة بينالي ليون، وثمّنت جهودهم الإبداعية وأثنت على أعمالهم ومشاريعهم التي قدّمت للجمهور الفرنسي رؤية فنية عكست مفهومهم لموضوع البينالي هذا العام وشعاره الرئيس الذي يركّز على قضية ترفع شعار هشاشة العالم وعدم ثباته.
وأكدت معاليها خلال الزيارة أن الفنّ يتجاوز الحدود ويقدم لغة استثنائية للحوار مع الشعوب والثقافات المختلفة، لافتةً إلى أن تواجد الفنّ الإماراتي في مثل هكذا أحداث فنية يسهم في تعريف النخب والمثقفين وعشّاق الفنون على أصالة ونوعية الفنون الإماراتية التي تستند إلى تاريخ عريق من الموروث الفكري والمعرفي والحضاري.
ويقدّم البينالي لجمهوره هذا العام أعمالاً جديدة لفنانين معاصرين إلى جانب قطع تاريخية من متاحف في المدينة الفرنسية، كما يعرض أيضاً مقتنيات معارة من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وStaatliche Kunstsammlungen Dresden، (ستاتليتش كونستاستامونين من مدينة دردسن الألمانية) إلى جانب العديد من المؤسسات الثقافية الرائدة في ليون مثل متحف الفنون الجميلة ومتحف Lugdunum (لوغدونوم) والمسارح الرومانية، ومتاحف جاداني وغيرها.
ويقدّم الحدث لزواره مجموعة من المشاريع الفنيّة ضمن محورين، محور الأعمال الفنية الذي يتضمن مساهمات من 87 فناناً معاصراً من 39 دولة، ومحوراً زمنياً يضم مئات الأعمال الفنية والمقتنيات التاريخية التي تمتد على مدار ألفي عام وهي مجموعات معارة من عدة جهات فنيّة متنوعة من مدينة ليون وخارجها.

نورة الكعبي
الإمارات
فرنسا
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©