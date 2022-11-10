«زايد للكتاب» تعلن عن القوائم الطويلة لدورتها الـ17

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها السابعة عشرة لعام 2022/2023، لفروع الآداب، وأدب الطفل والناشئة، والمؤلف الشاب، حيث يتزامن الإعلان مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة. وبلغت أعداد المشاركات في فرع المؤلف الشاب 954 مشاركة هذا العام، بنمو بلغ 8.3% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي، والتي بلغت 881 مشاركة، حيث يعد هذا الفرع الأعلى في نسب النمو من حيث أعداد المشاركات، لتشكل 30% من إجمالي الترشيحات في جميع الفروع. كما استقبل فرع «الآداب» هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى المشاركات في الجائزة، أما بالنسبة لفرع أدب «الطفل والناشئة»، فبلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 63%، مقارنة بعدد المشاركات العام الماضي، التي بلغت 236 مشاركة.

الطفل والناشئة

تضم القائمة الطويلة لفرع «الطفل والناشئة» 12 عنواناً، من 9 دول عربية، وهي، الإمارات، والسعودية، ومصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، والبحرين، والكويت، والعراق، وتضمنت العناوين التالية:

«لا أحد يلعب معي»، لمحمد العوهلي من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع عام 2022. «لعبة النجوم»، لعفراء محمود من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع عام 2022. «من الفجر إلى الغروب مع طيور غابة الخروب»، لفلورا مجدلاوي من الأردن، الصادر عن دار روائع مجدلاوي للنشر عام 2022. «ما لا نراه»، لشيماء الوطني من البحرين، الصادر عن أفكار للثقافة والنشر عام 2021. «عباءة أبي»، لباسمة الوزّان من الكويت، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2022. «جدّي والواتسآب»، لبروين حبيب من البحرين، الصادر عن دار الساقي عام 2022. «لستُ وحيداً»، لرامي طويل من سوريا، الصادر عن دار الساقي عام 2021. «ربيع صامت»، لرزان النعيمي من العراق، الصادر عن قنديل للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022. «أبحثُ عن شيء!»، لسحر نجا محفوظ من لبنان، الصادر عن دار قصص كيوي عام 2022. «أينشتاين: أسرار القطعة 99»، لشريف صالح من مصر، الصادر عن واو للنشر والخدمات التعليمية عام 2022. «رحلة دافئة ملونة»، لضحى جواد من سوريا، الصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع عام 2020. «الصّرة العجيبة»، لنادية النجار من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن الفلك للترجمة والنشر عام 2022.

المؤلف الشاب

وضمّت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 12 عنواناً من 8 دول عربية، هي: تونس ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والعراق وسلطنة عمان ولبنان والسعودية، وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصاً أدبية، وتضمنت العناوين التالية: «مديحُ الاختلاف: دراسات في فلسفة الكتابة وسياسات الهُويَّة»، لمحمد بكّأي من الجزائر، والصادر عن دار ابن النديم للنشر والتوزيع، ودار الروافد الثقافية ناشرون عام 2022. «الخطاب القصصيّ في أيّام العرب في الجاهلية: قراءة تداوليّة حجاجيّة»، لـ د. عبدالستار الجامعي من تونس، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021. «البدوي الأبيض»، لمعتز البدر من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2021. «عروس القمر: حكاية الحلم الأفريقي»، لـ محمد طرزي من لبنان، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2021. «الوحل والنجوم»، لـ أحمد لطفي من مصر، الصادر عن دار عصير الكتب عام 2022. «التجريب في الخطاب الشعري الإماراتي المعاصر»، لـ د. حصة عبدالله الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دائرة الثقافة - حكومة الشارقة عام 2021. «حركة ألفاظ الحضارة العربيّة من بيان الجاحظ إلى عِقد ابن عبد ربّه»، لـ د. علي بن حمد الريامي من سلطنة عمان، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون - الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2022. «نهاية الصحراء»، لسعيد خطيبي من الجزائر، الصادر عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل عام 2022. «فوق جسر الجمهورية»، لشهد الراوي من العراق، الصادر عن دار الحكمة للنشر والتوزيع عام 2020. «البلاد التونسية في عيون الرحالة الألمان (1535- 1881 م)»، لـ د. عاطف سالم من تونس، الصادر عن دار نقوش عربية عام 2021. «نقد النقد وتجلياته في التراث النقديّ والبلاغيّ العربيّ»، لـ د. عصام بن شلال من الجزائر، الصادر عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف عام 2021. «فريدة وسيدي المظلوم»، لـ هبة أحمد حسب من مصر، الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات عام 2021.

12 عنواناً في فرع الآداب

تضمنت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 12 عنواناً لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية، هي: مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والمملكة العربية السعودية، ولبنان والسودان، والعراق. واحتوت على العناوين التالية: «أَلَمَر (أختام المدينة الفاضلة)»، لـ عبد الإله بن عرفة من المغرب، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022. «حجاب الساحر»، لأحمد الشهاوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2022. «أسير نيش: راكان بن فلاح بن حثلين»، لأحمد حمد السبيت من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجموعة تكوين المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022. «رصاصة في الرأس»، لـ إبراهيم عيسى من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021. «حرّاس الحزن»، لأمير تاج السر من السودان، الصادر عن نوفل/ هاشيت أنطوان عام 2022. «القطائع - ثلاثية ابن طولون»، لريم بسيوني من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022. «أبناء حورة»، لعبدالرحيم كمال من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021. «افرح يا قلبي»، لعلوية صبح من لبنان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022. «إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية»، لعلي جعفر العلاق من العراق، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2022. «أنطاكية وملوك الخفاء»، للينا هويان الحسن من سوريا، الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2021. «مجازفة العارف» (ديوان شعري)، لمحمد إبراهيم يعقوب من المملكة العربية السعودية، الصادر عن تشكيل للنشر والتوزيع عام 2022. «كل عشبة صوتها... وكل غيمة كذلك» (ديوان شعري)، لمحمد الغزي من تونس، الصادر عن دار كونتراست عام 2022.