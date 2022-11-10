غذاء الروح.. آلة لبيع الكتب تجذب زوار «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تجمّع زوار الدورة الـ41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» من الأطفال واليافعين لاستكشاف تجربة هي الأولى من نوعها في المعرض، واختيار كتابهم المفضل من 16 عنواناً متوافرة في آلة بيع الكتب لـ«مجموعة كلمات»، إنها ليست آلة لبيع الشيكولاته والبسكويت أو المياه، لكنها لبيع المعرفة.. من أجل «غذاء الروح».

برسوم ملونة جميلة تحاكي مكتبة منزلية، تقدم آلة بيع الكتب مجموعة من كتب دار «كلمات» للفئة العمرية (+3) سنوات، للكاتبة فاطمة شرف الدين، تتألف من 12 كتاباً هي «يداي»، و«أذناي» و«قدماي»، و«عيناي» والكتب الأربعة برسوم الفنانة لجينة الأصيل، بالإضافة إلى «هيا نم»، و«أشهى لقمة»، و«ألعب مع بابا»، و«أسبح كالسمكة» برسوم الفنانة أنجيلا نوربتليان، و«لم أعد صغيرة»، و«ربطة ولا أسهل»، و«قصة ولا أسهل» برسوم الفنانتين لينا مرهج ومايا شامي، وأخيراً «لا أخاف» برسوم الفنانة لينا مرهج.

وتضم آلة البيع أربعة كتب من دار «روايات» لليافعين من الفئة العمرية (+13) عاماً، هي «الفتى 86» للكاتبة إيللي فاونتن، ترجمة شادية شيخاني، و«السر المدفون» للدكتور طارق البكري، رسوم فادي فاضل، و«مملكة ليس لها وجود» للكاتب أحمد أوميت، ترجمة عُمير الأحمر ورسوم فادي فاضل، و«الفتى الجالس في آخر الصف» للكاتبة أونجالي رؤوف، ترجمة شادية بخعازي.

ولا يتطلب شراء إصدارات «كلمات» من ماكينة بيع الكتب، إلا اختيار رمز الكتاب، وإدخال العملة الورقية الموافقة للمبلغ، حتى يسقط الكتاب المحمي بغلاف بلاستيكي شفاف، ليلتقطه القارئ من أسفل الماكينة.