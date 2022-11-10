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ثقافة

إصدار جديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

جانب من فعاليات منصة المركز في معرض الشارقة للكتاب (من المصدر)
11 نوفمبر 2022 01:04

الشارقة (الاتحاد)

شهدت منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، حراكاً ثقافياً وجماهيرياً واسعاً، فقد تم تنظيم توقيع كتاب «قصائد الماجدي ابن ظاهر قراءة في المخطوطات والدواوين» للكاتب والباحث عبدالله سيف لينيد الشويهي، ودقق النصوص الشعرية الشاعر سيف السعدي، ومن إصدار مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثّلًا بإدارة البحوث والدراسات، وذلك ضمن استراتيجيته في إثراء الحياة الفكرية والثقافية المتعلقة بتراث دولة الإمارات، من خلال تقديمه بشكل دائم للإصدارات التي تنقل تراث وقيم وفكر الإمارات للعالم، إلى جانب العمل على إعادة إحياء المواد والعادات والقيم الاجتماعية والشخصيات الثقافية من الموروث الشعبي، والعمل على تقديمها كإصدارات لدعم النتاج التراثي وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، بمختلف فئاته حيث تصدر معظم هذه الكتب باللغة الإنجليزية أيضاً.

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وقّع الشويهي كتابه بحضور عدد كبير من جمهور وزوار المعرض ومتابعي الإصدارات المختصة بالتراث الإماراتي، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب الإماراتيين والعرب ضمن منصة المركز في القاعة رقم 5.
وعن ذلك، قال الشويهي: حين يتناول القارئ قصائد الماجدي ابن ظاهر، فإنه يضع يده على كنز من كنوز التراث الإماراتي، حيث يتضمن قصائد نبطية بديعة تكشف لنا نموذجاً فريداً من جزالة الألفاظ ومعانيها.
وأضاف: من الممكن اعتبار قصائد الماجدي كنماذج شعرية، تمثّل فترة انتقال لغة الشعر من الفصحى إلى العامية، وتشكل طفرة بداية الشعر النبطي باللهجة الإماراتية بشكل خاص، إذ يرتبط بنشوء الشعر النبطي الذي يعزى تشكّله إلى أواخر القرن الهجري الثاني.

وختاماً اعتبر الشويهي كتاب «قصائد الماجدي ابن ظاهر قراءة في المخطوطات والدواوين» صوناً لثقافة وتراث الإمارات وإثراءً مهماً للمكتبة الأدبية في الدولة.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
معرض الشارقة
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معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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