توقيع رواية «وفرة من العقارب»

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت الكاتبة النيجيرية حديزة أسما الرفاعي الإصدار العربي لرواية «وفرة من العقارب»، باكورة أعمالها الأدبية، والتي ترجمها إلى اللغة العربية المترجم والمدرب الثقافي باسل الخواجا، وصدرت عن «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات».

جاء ذلك في حفل توقيع إصدار الكتاب الذي استضافه جناح «روايات» ضمن فعاليات الدورة الـ41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب»، تحت شعار «كلمة للعالم».

تشير الكاتبة حديزة الرفاعي إلى أن رواية «وفرة من العقارب» استغرقت وقتاً طويلاً، حيث بدأت كتابتها أثناء دراساتها العليا للحصول على درجة الماجستير في الآداب.