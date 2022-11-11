السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

داميانو كارارا: تذوّقوا الوصفات التي تُعدّونها

داميانو كارارا
12 نوفمبر 2022 00:32

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام

استضاف «ركن الطهي» ضمن فعاليات الدورة الـ41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» الشيف الإيطالي داميانو كارارا، مقدم برامج الطهي التلفزيونية الذي قدم وصفة خالية من الجلوتين لفطيرة الـ«ميرتيلينا»، الكلمة الإيطالية التي تعني التوت الأزرق الصغير.
وحول اختياره لهذه الوصفة، أكد الشيف الإيطالي لجمهور «ركن الطهي» من زوار المعرض أن «هذه الوصفة صعبة جداً لأن فيها خطوات مهمة عدة وتتضمن طبقات متعددة، ولكنني أقول دائماً: إذا ذهبت إلى مطعم أو مقهى وطلبت حلويات يمكنك إعدادها بنفسك، ما جدوى ذهابك إلى ذلك المطعم أو المقهى؟». وأضاف: «دائماً تذوّقوا الوصفات التي تُعدّونها». 
وبدأ الشيف التوسكاني بتحضير المكونات ومزج السكر والزبدة والملح، موجهاً نصائح مهمة للجمهور في كل خطوة من خطوات إعداد الفطيرة.
وتجمع الأطفال الصغار في «ركن الطهي» يدفعهم الفضول لمعرفة اسم أول طبق أعده الشيف ليجيب: «الكريمة المخفوقة»، وأضاف: «لطالما تشوقت لتعلم أشياء جديدة، وتعلمت الكثير خلال إقامتي في الولايات المتحدة لمدة 12 عاماً، أكثر مما كنت سأتعلمه لو بقيت في بلدتي».

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
فنون الطهي
آخر الأخبار
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©