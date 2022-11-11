داميانو كارارا: تذوّقوا الوصفات التي تُعدّونها

الشارقة (الاتحاد)

استضاف «ركن الطهي» ضمن فعاليات الدورة الـ41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» الشيف الإيطالي داميانو كارارا، مقدم برامج الطهي التلفزيونية الذي قدم وصفة خالية من الجلوتين لفطيرة الـ«ميرتيلينا»، الكلمة الإيطالية التي تعني التوت الأزرق الصغير.

وحول اختياره لهذه الوصفة، أكد الشيف الإيطالي لجمهور «ركن الطهي» من زوار المعرض أن «هذه الوصفة صعبة جداً لأن فيها خطوات مهمة عدة وتتضمن طبقات متعددة، ولكنني أقول دائماً: إذا ذهبت إلى مطعم أو مقهى وطلبت حلويات يمكنك إعدادها بنفسك، ما جدوى ذهابك إلى ذلك المطعم أو المقهى؟». وأضاف: «دائماً تذوّقوا الوصفات التي تُعدّونها».

وبدأ الشيف التوسكاني بتحضير المكونات ومزج السكر والزبدة والملح، موجهاً نصائح مهمة للجمهور في كل خطوة من خطوات إعداد الفطيرة.

وتجمع الأطفال الصغار في «ركن الطهي» يدفعهم الفضول لمعرفة اسم أول طبق أعده الشيف ليجيب: «الكريمة المخفوقة»، وأضاف: «لطالما تشوقت لتعلم أشياء جديدة، وتعلمت الكثير خلال إقامتي في الولايات المتحدة لمدة 12 عاماً، أكثر مما كنت سأتعلمه لو بقيت في بلدتي».