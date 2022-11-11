جلسة في «الشارقة للكتاب» تناقش «فن الهندسة المعمارية الانتقالية والحضرية»

الشارقة (الاتحاد)

تناول متخصصون في مجال العمارة والتحضّر، فنّ الهندسة المعمارية الانتقالية والحضريّة، وأبرز الخصائص والاختلافات بين مدينة وأخرى حتى لو كانت في ذات الموقع الجغرافي، مستعرضين كتاب «transnational architecture and urbanism» للبروفيسور الإيطالي ديفيد بونزيني أستاذ التخطيط الحضري، الذي يتحدّث حول إعادة التفكير في كيفية تخطيط المدن وتحويلها. وذلك خلال ندوة ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.

الجلسة التي تأتي كجزء من ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، استضافت إلى جانب مؤلف الكتاب، كلاً من باولو كاراتيلي من جامعة أبوظبي في العين، وروبرتو كاستيلو ميلو من الجامعة الأميركية في الشارقة، وسامي إبراهيم مستشار السياسات والاستراتيجيات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واستعرض ديفيد بونزيني فصول كتابه وكيف تناول خلالها منطقة الخليج كنموذج، ليبحث بشكل نقدي في القضايا الإشكالية الناشئة مثل إظهار البيئة الحضرية بشكل مذهل، وسياق ممارسة التصميم، والتداول العالمي للخطط والمشاريع، مستعرضاً مفاهيم جديدة وتفسيرات قائمة على الأدلة وفهماً عملياً للمهندسين المعماريين والمخططين.

عامل الزمن

بدوره، قال سامي إبراهيم: «كمتخصص في هذا المجال فأنا من المؤمنين جداً بأهميّة البحث والتدقيق وتسليط الضوء على الجانب العملي للعمارة والتحضّر، حيث من الصعب جداً إقناع الآخرين بأهميّة هذا الجانب المهني، وبمثل هذا الكتاب الذي نناقشه اليوم نقدّم فرصة للحصول على تغذية راجعة من الفئات المستهدفة».