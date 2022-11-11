في «معرض الشارقة».. كتاب يحلل العلاقات الدولية ويتنبأ بمستقبلها

الشارقة (الاتحاد)

كتاب «تحليل العلاقات الدولية والتنبؤ بمستقبلها في المناهج الاستخباراتية» لمؤلفه الدكتور شادي عبدالوهاب منصور، أحد الإصدارات المعروضة في «الشارقة الدولي للكتاب 2022» ويناقش أكثر المناهج الغربية تداولاً في مجال تحليل التطورات الدولية، وجاءت فكرة الكتاب من حقيقة أن هذا الفيض الواسع من الكتابات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال قد واجهته ندرة واضحة في نظيرته العربية، وهو ما يرجع إلى عوامل مختلفة، منها أن الاتجاه العام للكتابة حول هذه الموضوعات، خارج الدول الناطقة بالإنجليزية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا، نادر للغاية، أي أن الإسهامات في هذا الحقل في الدول الأوروبية، على سبيل المثال، لا تزال محدودة. ومن جانب ثانٍ، فإن أغلب الكتابات في هذا المجال ركزت على الجوانب الأخرى المتعلقة بالعمل الاستخباراتي، في حين أن الجزء المتعلق بمناهج التحليل لم يلق مثل هذا التركيز الواسع، على الأقل في الكتابات العربية.

ويتناول الكتاب في الفصل الأول التحليل الاستخباراتي، والتمييز بينه وبين الأشكال الأخرى من التحليل، خاصة التحليل الأكاديمي، بالإضافة إلى بيان أنواع المناهج التحليلية الاستخباراتية المختلفة، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه عملية التحليل. ويعرض الفصل الثاني لأبرز مناهج التحليل التقليدية.

ويستعرض الكتاب في الفصل الثالث «مناهج التحليل المنظمة»، مثل المناهج المعنية بتوليد الافتراضات واختبارها، وكذلك المناهج التي تركز على تحدي التحليل وغيرها من المناهج. وأخيراً، يركز الفصل الرابع على المناهج التي تركز على التنبؤ بالمستقبل، مثل السيناريوهات وألعاب الحرب ومسح الأفق وغيرها.

وقال الدكتور شادي عبدالوهاب منصور إن منهجية هذا الكتاب ارتكزت على توضيح أبرز المناهج الواردة في الكتابات المتخصصة الأميركية والبريطانية حول مناهج التحليل، خاصة تلك التي كتبها من عملوا سابقاً كمحللين في هذه الأجهزة، فضلاً عن محاولة تقديم أمثلة توضيحية من واقع التطورات الدولية الراهنة، وذلك لبيان كيفية تطبيقها.