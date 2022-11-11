الساحرة المستديرة على أرفف الكتب بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

مع اقتراب انطلاق مونديال كأس العالم 2022، تبرز «الساحرة المستديرة» على أرفف كتب معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويأتي ذلك في إطار الحرص على إمداد الشباب وعشاق الرياضة الأشهر عالمياً بكافة التفاصيل التي تهم مختلف فئاتهم وتخصصاتهم، من شباب يتوق إلى معرفة تفاصيل سيرة حياة أبطالها، ومتخصصين يرغبون في الاطلاع على آخر مستجدات قوانينها. وما بين هؤلاء وأولئك هناك أشخاص لا يعرفون سبب عشقهم لها، إلا أنها تعود بهم إلى الذكريات، إلى لحظات عاشوا فيها متعة انتصار فريقهم المفضل صغاراً، ولم يزل ينمو معهم الشغف بها على مدار سنوات حياتهم. ومن هنا نطوف على 5 من أبرز الإصدارات التي ينصح بها عشاق كرة القدم بمناسبة اقتراب المونديال، حيث تتميز بتنوع فئاتها المستهدفة، وغنى مواضيعها، وجاذبية محتواها، علنا نستقبل من خلالها حماسة المونديال، بشغف الرياضة ممزوجاً بمحبة التجوال بين صفحات الكتب.

مئة من عظماء الكرة

كتاب من تأليف بندر المشرافي، وهو صادر عن دار بلاتينيوم في الكويت. يطوف الكتاب على 100 من أشهر لاعبي كرة القدم الذين حفروا أسماءهم في سجل الأبطال.

الموسوعة الفنية لكرة القدم

من الجميل أن يعرف القارئ كل شيء عن كرة القدم، من خلال هذا الكتاب، للكاتب محمد علي جلال، والصادر عن دار اليازوري.

سلسلة «هدف»

سلسلة للأطفال، الذين لا يقل شغفهم بكرة القدم عن الكبار، من تأليف طوني نورمان، وهي صادرة عن دار أصالة بلبنان، وهي عبارة عن كتيبات صغيرة مع إصدار مستقل للتطبيقات.

كرة القدم.. سحر الرياضة المستديرة

ألَّف الدكتور طارق سعد حبيب هذا الكتاب من أجل إضاءة جوانب من كرة القدم التي كان ولم يزل يتمتع بمشاهدة منافساتها وممارستها الصغار والكبار، الكتاب صادر عن دار يافا بالأردن.