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ماجد المعلا يزور الدير المسيحي بجزيرة السينية

ماجد المعلا يزور الدير المسيحي بجزيرة السينية
10 نوفمبر 2022 20:49

أم القيوين (وام)
قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، اليوم، بزيارة الدير المسيحي التاريخي بجزيرة السينية بأم القيوين برفقة المونسنيور يوأنس لحظي جيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخوة الإنسانية، والمونسنيور كريسبن دوبييل سفير دولة الفاتيكان لدى الدولة، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي مدير مكتب سمو وزير الداخلية.

وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا زيارة المونسنيور يوأنس لحظي جيد والمونسنيور كريسبن دوبييل للدير المسيحي بجزيرة السينية، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك معالم تاريخية تعد رمزاً للتنوع الثقافي والديني، ويعد الدير بالجزيرة دليلاً تاريخياً على وجود انتشار قيم التسامح الديني وتقبل الأديان على مدى القرون الماضية.
وتجول الشيخ ماجد بن سعود المعلا برفقة الوفد الزائر في موقع الدير والكنيسة، واستمع الوفد الزائر إلى شرح من المسؤولين في دائرة السياحة والآثار عن الأهمية التاريخية للموقع كونه ثاني دير مسيحي بدولة الإمارات ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين.

كما اطلع الوفد الزائر على أقسام الدير والكنيسة والذي يضم عدداً من المباني المجتمعية وقاعة طعام وصهاريج محاطة بغرف معزولة للرهبان. 
ويعد هذا الموقع التاريخي من أبرز أولويات خطط دائرة السياحة والآثار لحفظ تاريخ جزيرة السينية وحماية التراث المحلي للإمارة بهدف المساهمة في تعريف الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة على تراث بلادهم باعتباره مكوناً أساسياً للهوية الوطنية.

ماجد المعلا
دير مسيحي
جزيرة السينية
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