إصدارات ترسّخ الوعي والثقافة العلاجيّة المنزليّة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

مُحتوى طبي ودوائي ثري ومبسّط، يقدّمه عدد من دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، بهدف تعزيز وعي وثقافة العائلة حول أسس وطرق وأدوات العلاج المنزلي والإسعافات السريعة، التي لابدّ من توفرها كخطوة أولى لمواجهة ما يستجدّ من أمراض أو أعراض، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تفشي أمراض مختلفة، بين الفترة والأخرى.

صيدليتك المنزليّة، والحدّ الأدنى من الثقافة الطبيّة، باستطاعتك الآن أن تشكّلها كما يجب، عبر الحصول على العديد من الإصدارات ذات الصلة، التي تزخر بها أجنحة الحدث الدولي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 13 نوفمبر الجاري تحت شعار «كلمة للعالم».

وفي هذا الإطار، يطلّ كتاب «الصيدليّة الخضراء.. دليل العلاج بالأطعمة» أحد الكتب الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، لمؤلفه الدكتور جيمس ديوك، الذي يعدّ مرجعيّة في علم النباتات الطبيّة، ليقدّم للقارئ نصائح حول سرّ العلاجات الطبيعية، الذي يكمن في أطعمة المطبخ الصحيّة، إلى جانب سبل الوقاية من الإصابة بما يقرب من 80 مرضاً ومشكلة صحيّة.

أفضل البدائل الطبيعية للعقاقير والأدوية المتوفرة في الصيدليات والأسواق، يوفرّها كتاب «صيدلية الأعشاب»، الذي يقدّم نفسه للقارئ كمفهوم مختلف من الصيدليات، نوع تعطى فيه العلاجات العشبيّة إلى جانب العقاقير الطبية المتعارف عليها، وتُصَف فيه مستخلصات عشبة الحمى إلى جانب علب الأسبيرين، أو عشبة الأخيناشيا لتكون بين أدوية الرشح والإنفلونزا الأخرى.

أمّا «الموسوعة الطبيّة للأسرة»، فتوفّر دليلاً للاحتياجات الصحيّة الأسريّة، لمواجهة مئات من الحالات المرضيّة وأعراضها وطرق الوقاية منها ومعالجتها، بأساليب تقليدية وتكميلية وأكثر من 300 رسم وصورة فوتوغرافية.