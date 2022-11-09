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ثقافة

برنامج معرفي ثري لـ«تراث الإمارات» في معرض الشارقة للكتاب

جناح تراث الإمارات (من المصدر)
10 نوفمبر 2022 01:24

الشارقة (الاتحاد)

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نظم نادي تراث الإمارات جلسة حوارية أمس الأول «الثلاثاء» بعنوان «واقع النشر في ظل التطور التكنولوجي»، تحدثت فيها عفراء محمود الكاتبة والناشرة الإماراتية، ومريم الزرعوني الكاتبة والشاعرة الإماراتية، وأدارتها الإعلامية فتيحة وحود، وجاءت الجلسة التي استضافها المقهى الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة النادي في فعاليات المعرض. 
وكان جناح النادي نظم أيضاً ضمن برنامجه الثقافي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية «الأحد» بعنوان «تجارب أصحاب المكتبات الشخصية في الإمارات» تحدث فيها كل من محمد جكة المنصوري، وناصر السركال، وشيخة المطيري، حيث تناول المتحدثون أهمية المكتبات الشخصية ودورها في حفظ الوثائق والسجلات والإصدارات القديمة وتوفير المراجع والمخطوطات للباحثين.
وضمن فعاليات جناح نادي تراث الإمارات في المعرض، نظم النادي «الاثنين» بركن التوقيعات حفل توقيع لديوان الشاعر حمد حارب العميمي، جمع وإعداد موزة مطر حارب العميمي، وحفل توقيع لكتاب «عوشة بنت خليفة السويدي: معجزة الشعر الشعبي الإماراتي» تأليف: محمد نجيب قدورة، إعداد ومراجعة سعاد محمد أحمد.
كما نظم حفل توقيع لديوان «السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» جمع وإعداد الشاعرة مريم النقبي وفكرة وإشراف الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، ، ولكتاب «السنع.. قيم وعادات المجتمع الإماراتي» تأليف الدكتور محمد فاتح زغل والأستاذة فاطمة المنصوري، وديوان الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري من إعداد شيخة محمد الجابري.
وتتواصل الفعاليات الثقافية لجناح نادي تراث الإمارات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في الأيام المقبلة.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
نادي تراث الإمارات
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