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ثقافة

أميرة حسن: معرض الشارقة للكتاب احتضن موهبتي

أميرة حسن أصدرت ثلاثة كتب خلال الجائحة (تصوير: إحسان ناجي)
10 نوفمبر 2022 01:35

إبراهيم الملا (الشارقة)

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التقينا أميرة حسن بأحد أجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وهي تعرض كتبها الثلاث أمام جمهور المعرض، وسألناها بداية عن عناوين ومحتويات مؤلفاتها التي بدا أنها عملت عليها بشكل جدّي ورصين، فأجابت أن إصدارتها الثلاث حملت العناوين التالية: «تخيّل ما تُريده، وحَقّق ما تتخيّله» والعنوان الثاني هو: «وصاحبهما في الدنيا معروفا»، أما كتابها الثالث، فهو بعنوان: «أقلام نابضة»، مضيفة أن أغلب ما دوّنته من تصورات وآراء في هذه الكتب كان نتاجا للتفكّر في مسارات الوجود وتحولات الحياة أثناء تعطّل الممارسات اليومية المعهودة والروتينية عندما فرض وباء «كورونا» شروطه الصعبة وقيوده الثقيلة عليها شخصياً، وعلى سكان كوكب الأرض عموماً، وقالت إنها ألّفت كتابها الأول: «تخيّل ما تُريده، وحَقّق ما تتخيّله» كي تُطَمئِن قلوب قارئيها، مضيفة أنه كتاب مليء بالحِكَم والعِبَر والقصص المُشوِّقة.
ووصفت أميرة حسن كتابها الثاني بأنه موجه لمن أهملوا الركيزة الصلبة للمجتمعات السويّة، والمتمثلة في الأسرة، وتحديداً الجذرين الأساسين في تكوينها وهما الأب والأم.
أما عن كتابها الثالث، فقالت أميرة، إن كتاب: «أقلام نابضة» يُعد من المبادرات الثقافية المشمولة بنبض المحبة والمشاركة بين عدّة كتاب وكاتبات من الجيل الشاب، والذين يدعمهم«ملتقى الأدباء»، حيث تعاونوا في التأليف الجماعي لهذا الكتاب.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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