ورش تدريبية في «ملتقى الشارقة للخط»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، مجموعة منوّعة من الورش التدريبية الجديدة مؤخراً، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط الدورة العاشرة تحت شعار «ارتقاء».

في متحف الشارقة للخط نظمت ورشة «الجديد في الكراسة الخطية»، إشراف إبراهيم العرافي، قام خلالها بعمل لوحة حروفية باستخدام ألوان «الكريلك» وقوالب جاهزة وحروف مجسّمة، ثم تبعه الحضور المشارك بعمل لوحات متنوعة الألوان والأشكال باتباع نفس الخطوت، كما أشرف على ورشة أخرى بعنوان «التشكيل بالحرف العربي» عرض فيها كيفية تنفيذ اللوحة الحروفية باستخدام ألوان الاكلريك والحروف الجاهزة والقوالب الحريرية.

ومن ضمن الورش ورشة «كتابة الأحرف الأبجدية بالخط السنبلي بالقصبة» في الجمعية النسائية بالشارقة، إشراف الفنان عامر سعدون، الذي قدم نبذة تعريفية عن الخط السنبلي، وشرح طريقة كتابة كل حرف بالتفصيل بهذا الخط، وتوضيح الخيارات الأخرى لكتابة بعص الأحرف.

وتعلمت الطالبات في الجمعية النسائية بالشارقة أيضاً أساسيات تلوين الزهرة في الزخرفة في ورشة حملت نفس العنوان بإشراف الخطاط مصطفى العبيدي، حيث تم شرح كيفية تلوين الزهرة بالألوان ومن ثم توضيح طريقة تذهيب الوردة بالتطبيق العملي، وكيفية تدريجها باللون وبالإزاحة بالذهب.

وفي جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية نظمت ورشة «تقنيات التنفيذ بالحبر الشفاف والذهب»، للفنان «ياسر العشري»، تحدث فيها عن تقنيات صناعة الحبر وأسرار تنفيذ اللوحة الخطية، بالإضافة إلى التطبيق العملي مع الحضور.

ومع الخطاطة رشا قاسم كانت ورشة «الخط الكوفي» في ساحة الخط، تحدثت عن أنواع الخط الكوفي، واستعرضت طريقة تصميم الكلمة بالخط الكوفي المربع، وعرضت الأدوات المساعدة في كتابة الخط الكوفي، وبعضاً من أعمالها الخطية.

وفي مسجد الماجد بالشارقة نظمت ورشة «خط العين الفنجاني واتصاله بخط الثلث» إشراف الخطاط شاهر الطريف، وضح فيها ما يتميز به خط الثلث عن بقية الخطوط بجمال حروفه، وبين أن لحرف العين «الفنجاني» أساليب وقواعد معينة لا بد من التدرب عليها تختلف عن قواعد اتصال حرف العين بالحروف في الخطوط الأخرى.

وتستمر الورش التدريبية والمحاضرات وافتتاح عدة معارض جديدة ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط «ارتقاء» حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.