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ثقافة

مجلس حكماء المسلمين يعقد ندوة «المرأة وثقافة التسامح»

جانب من الندوة
9 نوفمبر 2022 00:41

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ندوة بعنوان: «المرأة وثقافة التسامح».
وشارك في الندوة د. وداد بوشماوي، رائدة الأعمال، والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2015، وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأدارتها نوفر رمول، الإعلامية والمذيعة بتلفزيون دبي.
وتناولت الندوة دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في تمكين المرأة، ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية وانعكاس ذلك على الأفراد والمؤسسات، ودور المرأة على الصعيد الدولي والاجتماعي في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، لبناء أجيال تتبنى راية التعايش السلمي ونبذ الخلافات وإنهاء الصراعات التي يشهدها العالم.
وأكدت الدكتورة وداد بوشماوي أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، وذلك من خلال تعليم هذه المبادئ الإنسانية السامية للأجيال، وكذلك عن طريق القيام بأدوارها المجتمعية المختلفة في كافة القطاعات والمؤسسات.
ولفتت بوشماوي إلى أن المرأة كان لها دائماً دور مؤثر في تحقيق السلام المجتمعي من خلال جهودها ومبادراتها، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، داعية إلى ضرورة العمل على تعظيم دور المرأة بما يسهم في تنمية واستقرار الأمم والمجتمعات.

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