لويجي باليريني لـ «اليافعين»: أنتم قراء اليوم وصنّاع المستقبل
باليريني متحدثاً لجمهور المعرض
8 نوفمبر 2022 21:58
الشارقة (الاتحاد) وجّه مؤلف كتب الأطفال واليافعين الإيطالي لويجي باليريني، عدداً من الرسائل التحفيزية لليافعين بشأن المستقبل، وأوضح أنه لم يكن ليعمل ككاتب على الإطلاق بسبب اهتمامه بدراسة الطب والعمل فيه، إلا أنه اتجه لعالم الكتابة، وأصدر كتباً للمراهقين، مشيراً إلى أنهم فئة تصعب مخاطبتها بالكتابة، وليس من السهل الوقوع في الخطأ حتى لو كان صغيراً عند الكتابة لهم. وقال باليريني خلال جلسة «قراءة المستقبل» التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، موجهاً حديثه للحضور من اليافعين: «يمكنكم أن تصبحوا كتاباً، فما تقرؤونه في الكتب والصحف، وما تسمعونه من الأشخاص في الشارع من الممكن أن يكون ملهماً لكم»، ضارباً المثل بأشهر مهندس في برشلونة الإسبانية الذي كان يقول إنه أخذ الإلهام من الشجرة خارج نافذته، وبات بعد ذلك أفضل المهندسين في العالم. وتابع باليريني: «انظروا إلى الوقائع واتركوا حياتكم للشغف، على أن تكون آذانكم وعيونكم مفتوحة والقصة هي التي ستلتقي بكم، فالقصص كالقطط إذا كانت لديك قطة في المنزل وجاءت إليك وأفسحت لها المجال وأظهرت بعض المشاعر فهي ستأتي». وقال للشباب: «أنتم قراءٌ اليوم ولستم قراء المستقبل، لكنكم ستصنعون المستقبل، فقيمة الكتابة التي أدونها متاحة لكم لتكونوا حذرين، فأنا أحب أن أكتب لكم، لأني أؤمن أنكم من يبنون المستقبل». ودعا باليريني الشباب لأخذ حذرهم حتى يكونوا قادرين على العيش في المجتمع الجديد، مضيفاً: «هناك نوع من المسؤولية بالكتابة لكم، ولكنه أمر جميل ورائع بالنسبة لي، فهي امتياز لأنها ترغمني على أن أبقى شاباً حتى لو كنت في سن الستين».