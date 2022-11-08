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ثقافة

«أعمدة الإنارة الحية» تضيء البسمة

«أعمدة الإنارة الحية» تضيء البسمة
8 نوفمبر 2022 21:50

مظاهر مختلفة تحتفي بالثقافة والفن، وتستهدف مختلف الفئات العمرية في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «كلمة للعالم»، ومن ضمنها العروض الفنية والموسيقية والأدائية الراقصة التي تجوب ممرات أكبر معرض دولي للكتاب في العالم.
من هذه العروض التي تصنع الفرح وتنشر السعادة عرض «أعمدة الإنارة الحية»، الذي قدمته فرقة فنية تجوب ردهات المعرض، يجري وراء عناصرها الأطفال ويلتقط صورهم الكبار وهو يقدمون مجموعة من الحركات الراقصة والبهلوانية.
وتدور فكرة هذا العرض الفني والترفيهي حول أهمية الكتاب كمصباح مضيء للعقول، ينير لنا طريق الحياة، من خلال حركات أدائية على أنغام موسيقية قدمها أعضاء الفرقة الاستعراضية، الذين يرتدون أزياء تشكلت من خلال الأضواء والزخرفات اللامعة.
وتتعدد الأنشطة الترفيهية في كل جانب من جوانب معرض الشارقة الدولي للكتاب، جامعة زواره تحت مظلة الثقافة والفن، ومقدمة مختلف أنواع العلوم والمعارف من خلال قوالب مختلفة، تجذب الزوار بمختلف توجهاتهم، وتخاطب قلوبهم وعقولهم في طابع من الترفيه والتعلم والمرح.

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