«كتابك مرآتك» في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

الاحتفاء بالكتاب حاضر بمختلف الأشكال والوسائط في النسخة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال الصفحات والأغلفة والمتون الزاخرة، والرفوف المليئة بالعناوين في شتى أشكال المعرفة، باعثاً رسالة عميقة عن أهمية المعرفة، كجزء من مشروع الشارقة الثقافي والحضاري، ومقدماً صورة للتواصل الإنساني عبر الكتاب، وصورة أخرى لذواتنا، حيث تبرز المعرفة مرايا عديدة للذات وللآخر وللعالم.

جمعية الناشرين الإماراتيين ابتكرت في جناحها طريقة تفاعلية، من خلال مرآة تفاعلية في ركن من جناحها، كتب عليها بالخط العريض «كتابك مرآتك» يقف أمامها رواد النسخة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لالتقاط الصور التذكارية للتصوير مع كتبهم التي اقتنوها من المعرض، أو مع أصحابهم الذين يرافقونهم في جولتهم المعرفية بين الأجنحة.

المرآة التي تحتل مساحة واسعة من ركن الجناح تقدم رسالة عن أهمية القراءة في تطور الشعوب وكونها مرآة للنفس وللروح تفتح مساحات عديدة داخل نفوسنا وتبدد ظلمات ومناطق معرفية مجهولة، وهذه القيمة المعرفية للكتاب تلخص أهميته الأبدية وحضوره الدائم في الفعل والتعبير البشري الثقافي.