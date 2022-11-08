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«إحصاء الشارقة» ترفع شعار «أنت مهم»

«إحصاء الشارقة» ترفع شعار «أنت مهم»
9 نوفمبر 2022 00:45

الشارقة (الاتحاد)

عرفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة زوار الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب على مشروع تعداد الشارقة 2022 الذي انطلق أواخر الشهر الماضي تحت شعار «أنت مهم»، وأكدت الدائرة على جمهور المعرض المحليين والدوليين أهمية مشروع التعداد ومسعاها إلى إشراك جميع مواطني ومقيمي إمارة الشارقة لإنجاح المشروع.

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وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض، لما يحظى به من إقبال كبير من العائلات والأطفال والزوار من كافة الجنسيات، حيث يشكل فضاءً اجتماعياً واسعاً لتعريف سكان الإمارة على مشروع التعداد، وإبراز دوره في التنمية، ونشر التوعية بين الجمهور من أجل التعاون مع الباحثين الاجتماعيين، وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق رفاه السكان وتعزيز الخدمات التي تقدمها حكومة الشارقة لهم.
وضمن مشاركتها في فعاليات المعرض، أطلقت الدائرة لجمهور المهتمين والزوار نسخاً من الإصدارات الثلاثة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021، إضافة إلى كتيب نشاطات مخصص للأطفال.

وتتضمن الكتب الثلاثة مجموعة البيانات التي تم جمعها بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، حيث نسِّقت بطرق علمية ممنهجة، لتكون المصدر الإحصائي الرسمي لإمارة الشارقة ومصدر بياناتها، في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية، تلبية للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتحتوي مجموعة الكتب بيانات ثلاثة قطاعات رئيسة، تضم 26 قسماً، وهي تفيد العاملين في تلك القطاعات، والدارسين، والأكاديميين، وحتى المثقفين الذين يرغبون في الاطلاع على آخر المستجدات الإحصائية التي ترصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي للإمارة .

إحصاء الشارقة
معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
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