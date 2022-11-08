الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية بمعرض الشارقة للكتاب

جناح دائرة القضاء في المعرض (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:36

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
​وتأتي مشاركة الدائرة انسجاماً مع أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز مشاركتها وتواجدها في الساحات المحلية والعالمية، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة من خلال تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.
​ويعرض جناح دائرة القضاء في المعرض، عدد من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية، والتي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة الإصدارات المتنوعة في المجال القانوني، والمطبوعات الهادفة إلى توعية وتثقيف الجمهور، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين عبر المنصات الرقمية.
كما تقدم الدائرة عرضاً تعريفياً عن خدمات بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، والتشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.
وأيضاً، تعمل الدائرة خلال مشاركتها بالمعرض، على التعريف بخدمات المكتبة المركزية، والتي توفر فرصة للدارسين والباحثين من خلال الاستعانة بمصادرها ومقتنياتها المتميزة.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
الثقافة القانونية
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©