«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.

​وتأتي مشاركة الدائرة انسجاماً مع أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز مشاركتها وتواجدها في الساحات المحلية والعالمية، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة من خلال تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

​ويعرض جناح دائرة القضاء في المعرض، عدد من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية، والتي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة الإصدارات المتنوعة في المجال القانوني، والمطبوعات الهادفة إلى توعية وتثقيف الجمهور، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين عبر المنصات الرقمية.

كما تقدم الدائرة عرضاً تعريفياً عن خدمات بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، والتشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

وأيضاً، تعمل الدائرة خلال مشاركتها بالمعرض، على التعريف بخدمات المكتبة المركزية، والتي توفر فرصة للدارسين والباحثين من خلال الاستعانة بمصادرها ومقتنياتها المتميزة.