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ثقافة

«الشارقة للكتاب» ينظم ورشة عمل عن «الطباعة بالشاشة الحريرية»

خلال الجلسة (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:35

الشارقة (الاتحاد)

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شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في يومه السادس، استمرار تقديم عدد من ورش العمل للأطفال وطلبة المدارس، بهدف توسيع مداركهم وتعليمهم أشياء جديدة ليسوا على علم بها، وجاء من بينها نشاط جديد هو «الطباعة بالشاشة الحريرية».
وتقول مشرفة النشاط، إن الطباعة بالشاشة الحريرية هي أسلوب تستخدم فيه مادة نسيجية ومرسام للطباعة على أحد الأسطح مثل الورق أو القمصان أو الملصقات أو الفينيل أو الخشب، ويتم من خلاله تعليم الأطفال كيفية الطباعة لأي تصميم يرغبون في عمله.
وأضافت أن هذه الطباعة تستخدم فيها تقنيتان، الأولى باستخدام الورق والثانية باستخدام ألواح بلاستيكية، وفي كل منهما نُحضر الألوان ليتم طلاؤها على اللوح المستخدم والمثبت فيه قطعة حريرية، على أن يوضع تحتها إما اللوح الورقي أو البلاستيكي، بحيث ينعكس الشكل المراد طباعته عليها.
وأوضحت أن هذه التقنية هي نشاط جديد يمكن تعليمه للأطفال بمنتهى البساطة، بحيث يستطيعون القيام به في البيت بأبسط الوسائل، لافتة إلى أن الهدف من هذا النشاط إضافة مهارات جديدة للأطفال توسّع مداركهم وتساعدهم على الابتكار.

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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