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ثقافة

معرض خطّي يعكس اللغة البصرية لحرف «الألف»

عبد الله العويس ومحمد القصير خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:32

الشارقة (الاتحاد)

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افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير ملتقى الشارقة للخط، معرض «إلى الألف» للفنانة اللبنانية ندى عبدالله، صباح أمس، في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى، بحضور نادية مهدي الحسني عميدة الكلية، وعدد كبير من الأكاديميين والطلاب والمهتمين بالخط العربي.
ويقام الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويهدف إلى الاهتمام بالخط العربي كفن إسلامي تاريخي، وإبراز مواهبه والمشتغلين به. وتجوّل العويس والقصير والحضور في المعرض، حيث اطلعوا على أعمال أنجزتها الفنانة بلغة بصرية لافتة، وكان حرف الألف، أول اسم الجلالة، وأول الأبجدية، وأول اللغة كما تصفه الفنانة، هو أساس المعرض. واستمع الحضور إلى شروحات ندى عبدالله، التي أشارت إلى أن الأعمال يمكن تحديد أسلوبها بمجرد النظر إليها، وأوضحت أنها حاولت تجسيد شعار الملتقى «ارتقاء» من خلال حرف «الألف» الذي يحيل إلى الصعود والارتفاع. وفي معرض شرحها، قالت الفنانة اللبنانية إن المعرض يقوم على حرف الألف ضمن مجموعة أعمال لافتة، ويحاول استكشاف أنواع مختلفة من أشكال الخطوط العربية، ولفتت أن «إلى الألف» مشروع بحثي يحاكي أكثر من مئة مخطوطة، حيث أُخذت الألف من كل مخطوطة على حدة، وجرى الاشتغال على مقارنة «الألف» في كل عمل، لتتشكّل فكرة المعرض. وأعربت ندى عبدالله عن شكرها للشارقة -بوصفها عاصمة ثقافية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشارقة راعية للثقافة والفنون، لما تحتضنه من فعاليات ومهرجانات وملتقيات تهتم بالفنان وتدعم مشواره وحلمه.

عبدالله العويس
الإمارات
الشارقة
محمد القصير
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