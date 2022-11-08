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«الناشرين العرب» يعلن القائمة القصيرة لجائزة «عبد العزيز المنصور»

«الناشرين العرب» يعلن القائمة القصيرة لجائزة «عبد العزيز المنصور»
9 نوفمبر 2022 00:31

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الناشرين العرب، خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أسماء دور النشر المرشحة للقائمة القصيرة من الدورة الرابعة لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور، والتي تتناول موضوع «رواية الخيال العلمي»، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون خلال فعاليات الدورة 45 من معرض الكويت الدولي للكتاب.
وضمت القائمة القصيرة للجائزة خمسة ناشرين هم: دار عصير الكتب في مصر عن رواية «فتاة الباقة الزرقاء»، ومنشورات إيديا بمصر عن رواية «أرض جيوش»، ودار ملهمون للنشر في الإمارات عن رواية «خيال واقعي»، ومنشورات تكوين بالكويت عن رواية «الفتاة الآلية»، وكتوبيا للنشر والتوزيع في مصر عن رواية «رحلات إلى عوالم خفية».
وفي جلسة خاصة للإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة، قال هيثم حافظ، رئيس لجنة التطوير المهني في اتحاد الناشرين العرب: «تسعى جائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور إلى دعم الناشرين وتحفيزهم على إمداد سوق النشر بالإصدارات الملهمة التي تعزز معارف الأجيال وتسهم في تطوير القطاع. وتشكل فئة رواية الخيال العلمي، التي تنطلق المنافسة فيها لدورة هذا العام، قطاعاً معرفياً يحفز الشباب على القراءة، ويثري المكتبة العربية بأجود الإصدارات التي لها رصيد كبير بين القراء».
يشار إلى أن جائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور، تم إطلاقها عام 2019 لدعم الناشرين العرب، وتبلغ قيمتها 20 ألف دولار، تخصّص لدار النشر الفائزة، ويتاح للناشرين الأعضاء في «اتحاد الناشرين العرب» المشاركة في الجائزة، وتتضمن شروط المشاركة في دورتها الرابعة أن يكون موضوع الكتاب في رواية الخيال العلمي، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية في طبعتها الأولى وليست مترجمة، ومنشورة ورقياً، ومن إصدار عام 2021 أو 2022. وأن يكون التأليف فردياً، وألا تقل كلماتها الإجمالية عن 30 ألف كلمة، ولا يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغلاق استقبال الأعمال.

الناشرين العرب
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معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
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