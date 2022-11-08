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ثقافة

شعار الاستدامة يتصدر أجندة أمسيات «ليالي الفن 14»

شعار الاستدامة يتصدر أجندة أمسيات «ليالي الفن 14»
8 نوفمبر 2022 15:48

دبي (الاتحاد)
تحت شعار «الاستدامة: الفن من أجل عالم أفضل»، تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» المرتقبة في نسختها الرابعة عشرة يوميّ 10 و11 نوفمبر 2022 إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية. ويركز شعار هذا العام على التزام المركز بتعزيز ركائز الاستدامة، حيث يسعى الحدث لقيادة دفة الحوار حول «الاستدامة في عالم الفن»، وفتح المجال للتعمق في هذا النقاش خلال مؤتمر الأطراف COP28 والذي تعتزم دولة الإمارات استضافته في العام المقبل.
وتهدف فعالية أمسيات «ليالي الفن» إلى دعم المشهد الفني المزدهر في دبي، وترسيخ مكانة المدينة كمركز فني رائد في المنطقة، مما يسلط الضوء على استمرار اهتمام المركز بهذا الجانب. وبدعم من مؤسسة «حبروش للفنون» كمستشار فني، تستضيف الفعالية مجموعة من المعارض الفنية الدولية، والمزادات التي تديرها دور مرموقة على غرار أوبرا غاليري (Opera Gallery ) وكريستيز (Christie's ) إلى جانب الموسيقى الحية. كما يستضيف المركز حلقة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الفن» في تمام الساعة 8 مساءً يوم 10 نوفمبر الجاري، لمتخصصين فنيين مرموقين أمثال ميغان كيلي هورسمان، المدير التنفيذي لدار «كريستيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجايلز ديلان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «أوبرا غاليري»، وسيلفان بي غالاند، مدير «أوبرا غاليري».
وخلال هذه النسخة من «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، ستستضيف دار «كريستيز» معرضاً لكلود وفرانسوا-كزافييه لالان، بينما ستعرض «أوبرا غاليري» قطعاً فنية تم عرضها سابقاً في المتاحف، علاوة على منح الزوار فرصة للقيام بجولة في المعرض تحت شعار «أعمال استثنائية من أساتذة معاصرين وفن معاصر».
وتستقطب أمسيات «ليالي الفن» في كل موسم حوالي 4000 شخص، كما تستضيف كوكبة من الفنانين، وعشّاق الفن، وجامعي الأعمال الفنية ممن يجسدون التطور والنمو اللافت للمشهد الفني في المنطقة. وسيتضمن الحدث عروضاً ترفيهية حية.

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