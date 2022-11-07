نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

الشارقة (وام)

أطلقت وزارة الثقافة والشباب خلال فعاليات النسخة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز «إكسبو الشارقة» مبادرة جديدة تحت عنوان «أبدع نشر» تهدف إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي من خلال إصدار 100 كتاب (بواقع 500 نسخة) لكلّ عنوان، ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة، بالتعاون مع المطبعة المتحدة خلال عام 2023، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجمع كبير من الكتاب والأدباء وممثلي دور النشر.وتندرج مبادرة «أبدع نشر» في إطار استراتيجية أشمل تحت شعار «أبدع» تهدف من خلالها الوزارة إلى الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات والاهتمام بالموهوبين والمبدعين في العديد من المجالات الإبداعية.

وتستهدف المبادرة 500 كاتب و100 دار نشر من خلال دعم المبدعين والأدباء في الدولة، وتحفيز دور النشر المتواجدة فيها خاصة الكتّاب الجدد والباحثين، على مواصلة الإنتاج الإبداعي من خلال توفير البيئة الملائمة لهم ووضع خطط فاعلة للتسويق لأعمالهم وإنتاجاتهم من الكتب، عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة في العديد من الأحداث الثقافية المهمّة التي تقام محلياً وإقليمياً ودولياً.

بيئة مثالية للإبداع

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية حيث نسعى من وراء مبادرات (أبدع) إلى دعم أصحاب المواهب والمبدعين في مختلف المجالات وتأتي اليوم مبادرة (أبدع نشر) لتعزيز صناعة النشر في الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية في التعريف بمنجزات المبدعين ومشاريعهم ورفد المكتبات بالكثير من المضامين النوعية التي تخدم الارتقاء بمعارف وثقافة المجتمع».

وأضافت: «تتمتع دولة الإمارات بحضور كبير على صعيد النشر فهي تمتلك المقومات والبنى التحتية والكفاءات البشرية التي تخوّلها لأن تكون بيئة مثالية حاضنة لمختلف الجهود المعنية في هذا الإطار، ونأمل من خلال هذه المبادرة في أن نساهم في استمرارية صناعة الكتاب وتزويد العاملين والمتخصصين والناشرين الذين يتخذون من الدولة مقراً لأعمالهم بكلّ ما يلزم من أجل مواصلة إصدار الكتب والعناوين التي تخدم الواقع الثقافي، وتعزز من مكانة الدولة وريادتها في هذا القطاع».

مذكرة تفاهم

وعلى هامش الفعالية وقع مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب وعلي سيف النعيمي مدير عام المطبعة المتحدة مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأخيرة بطباعة 50 ألف نسخة لمائة كتاب بواقع 500 نسخة لكلّ عنوان ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة بالتنسيق مع الوزارة.

ووضعت الوزارة خطّة متكاملة لتنفيذ المبادرة سيتم خلالها دعم الناشرين والكتّاب عبر تبنّي طباعة مؤلفاتهم إضافة إلى توفير مساحات مكتبية للجمعيات ذات العلاقة والمزودة بعدد كبير من المصادر والمراجع ممتدة على إمارات الدولة، إلى جانب استضافة الكتّاب المستفيدين من الحملة ضمن برامج وأنشطة الوزارة والمعارض المحلية والمشاركات الدولية والترويج لكتبهم عبر مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وكدعم لدور النشر والمؤلف سيتم توفير 50 نسخة من كل كتاب للمؤلف و300 نسخة إلى دور النشر لبيع الكتب عبر منافذ البيع في الدولة وفي معارض الكتب المحلية والدولية، والنسخ المتبقية إلى المكتبات الحكومية والخاصة والجامعية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الثقافية لتوجيه المعنيين لتسويق الكتاب.

حزمة متكاملة

وستشرف الوزارة على المبادرة وتخصيص حزمة متكاملة من الأنظمة والآليات التي تحدد معايير العمل، وفي المقابل ستتولى دور النشر مهمة اختيار الكتب وترشيحها للطباعة، والعمل على مراجعة المعايير الفنية لتصميم الأغلفة وأخذ الموافقات، ورفعها للوزارة للاعتماد النهائي، إضافة إلى إبرام العقود ونشر الكتب المطبوعة والمساهمة في التسويق والترويج للمشروع، وغيرها من المحددات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي.

وحدّدت المبادرة جملة من الشروط أبرزها أن تقدم كل دار نشر كتابين بحد أقصى للتقييم من قبل لجنة الاختيار (يحق للوزارة اختيار واحد منها)، كما يجب على العمل أن يمتاز بالجودة العالية على صعيد المحتوى والتصميم وغيرها من الشروط التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع الوزارة الرسمي.