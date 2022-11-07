توقيع الإصدار العربي من رواية «آرثر وجورج» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2020 توقيع الإصدار العربي من رواية «آرثر وجورج» للكاتب البريطاني جوليان بارنز، في جناح «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات».

تتناول الرواية أحداثاً حقيقية جمعت بين آرثر كونان دويل، مبتكر شخصية شيرلوك هولمز، والمحامي جورج إدالجي الذي يعمل والده كاهن أبرشية منطقة غريت ويرلي، وهو من أصول هندية ووالدته اسكتلندية.

وتجري الشرطة تحقيقاً حول حوادث تمثيل بشعة بالحيوانات في الأراضي الزراعية لمنطقة غريت ويرلي، ويرسل شخص مجهول رسائل محملة بالحقد والكراهية إلى منزل كاهن الأبرشية، وتنتهي التحقيقات باتهام جورج إدالجي وإدانته في المحكمة بتلك الجرائم.

ويتقمص آرثر كونان دويل شخصية هولمز ويحقق في الحوادث وملابساتها، ويلتقي جورج وأسرته، ويثير الرأي العام من خلال الصحف حول الظلم الذي وقع على جورج، فهل كان سبب ما وقع على جورج إدالجي هو العنصرية ضد أصوله الهندية؟ ولماذا يؤمن طبيب وكاتب مثل آرثر باستحضار الأرواح؟

تقول المترجمة نداء فاروق غانم، إن القصة توثق تلاقي شخصيتين كان الصعب أن يتلاقيا في الحياة الواقعية، فالجزء المتعلق بالسير آرثر كونان دويل أشبه ما يكون بسيرة ذاتية عنه، والجزء الثاني عن شخصية حقيقية بريطانية تعرضت للظلم في بدايات القرن العشرين.

وحول التحديات التي واجهتها خلال الترجمة، أشارت نداء فاروق إلى أن عملية الترجمة لم تكن سهلة، من حيث طول الرواية ولغتها الدسمة والمعلومات المكثفة الغنية، فعلى الرغم من أن الرواية حديثة وصدرت في عام 2015، إلا أن لغتها عالية لأن بعض أحداثها تعود إلى بداية القرن العشرين ونهاية العصر الفيكتوري، وكانت تجربة ثرية لأن الرواية مزجت بين الواقع والخيال.