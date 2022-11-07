ديباك شوبرا يقدم 7 نصائح لحياة متوازنة

الشارقة (الاتحاد)

«من نحن؟ وممَّ يتشكل عالمنا؟» سؤالان ضمن أسئلة طرحها الطبيب والكاتب الأميركي-الهندي ديباك شوبرا، التي جعلت كتبه ومحاضراته المصورة ضمن أكثر المؤثرين بروزاً في مجال الطب البديل، اعتماداً على العديد من الأفكار الفلسفية والروحية، التي يحاول شوبرا طرحها بصورة تتناسب مع أهم الدراسات العلمية.

جاء ذلك، في الندوة التي قدمها في قاعة الاحتفالات بمركز «إكسبو الشارقة»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعالياته حتى 13 نوفمبر الجاري، تحت شعار «كلمة للعالم».

وحاول شوبرا، خلال الفعالية التي استمرت لأكثر من ساعة، خوض رحلة بين المجالات العلمية المختلفة، منطلقاً من سؤال: ما هي العناصر التي وصلت من المجرات البعيدة إلى كوكبنا، مازجاً بين مبادئ علم الأحياء الجزيئية، وعلم الوراثة، وبعض النظريات في الفيزياء الفلكية، في سياق متكامل.

وشرح شوبرا للجمهور الأعمدة السبعة التي تؤثر بشكل أكبر على حياتنا، وهي النوم، والتأمل وإدارة التوتر، والحركة بما تعنيه من ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى المشاعر، والتغذية، والتناغم الحيوي، والوعي بالذات.

ومن بين الأمثلة التي عددها لتقليل التوتر، نصح شوبرا الحاضرين بممارسة القراءة، لمحاربة ضغوط الحياة وما تؤثره سلباً على حالتنا العصبية، قائلاً: «القراءة من أجل المتعة، هي من أفضل الأشياء لمعالجة التوتر، ولهذا أهنئكم بالوجود هنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب».

يذكر أن مشاركة ديباك شوبرا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تأتي بعد وقت وجيز من نشره لكتابه الأخير «الوفرة: الطريق الروحي إلى الثروة» الذي يعرض فيه مجمل أفكاره، التي تساعد القراء على زيادة مكتسباتهم في أزمنة يشوبها القلق من المستقبل.