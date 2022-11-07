نهى هلال فران: «ذاكرة وفن» مرجع للحركة الفنية بالإمارات
نهى هلال فران (تصوير: إحسان ناجي)
8 نوفمبر 2022 00:16
سعد عبد الراضي (الشارقة)
في ندوة حاشدة بالفنانين والمثقفين أعقبت حفل توقيع كتاب «ذاكرة وفن» للمؤرخة الفنية والفنانة البصرية الدكتورة نهى هلال فران، والصادر عن معهد الشارقة للتراث، وهو كتاب مهم كونه يعد الأول من نوعه من حيث تأريخه وتوثيقه للحركة الفنية في الإمارات، وكذلك من حيث العدد الكبير من فناني وفنانات الإمارات الذين سلط عليهم وعليهن الكتاب الضوء، عبر شهادات نقدية واضحة لكاتبته، تتكئ على المبادئ الأكاديمية وأسس البحث العلمي ولا تخضع للمجاملة والمبالغة في الطرح، وشاركت في الندوة إضافة إلى الدكتورة نهى فران، الدكتورة الفنانة نجاة مكي، وأدارها الباحث ومدير إدارة المحتوى في معهد الشارقة للتراث الدكتور مني بونعامة.
وفي تصريح لـ«الاتحاد»، تقول الدكتورة نهى هلال: حاولت قدر المستطاع، توثيق وتأريخ بواكير الحراك الثقافي ومختلف المراحل والجوانب التي واكبت ورافقت نشأة الحركة الفنية في دولة الإمارات، إضافة إلى رصد التطورات التي طرأت على الفن البصري في الإمارات، بمنهج يعتمد على الأكاديمية والموضوعية والنزاهة المطلقة، وقد اتبعت المنهج التاريخي والمنهج التحليلي، مع تقديم دراسة موجزة عن الفنانين وأهم أعمالهم الفنية ورؤيتهم الفنية. ونظراً إلى أن مسألة جمع الوثائق تعتبر من أهم ركائز البحث، تمت الاستعانة بالعديد من أرشيف الصحف، وأرشيف جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وأرشيف هيئة الشارقة للوثائق والبحوث والأرشيف الوطني وأرشيف المجمع الثقافي وأرشيف الفنانين، وغيره إلى جانب الأبحاث الميدانية، المقابلات الشخصية، وزيارة مراسم الفنانين المعاصرين، والمقتنيات الفنية والمتاحف والعديد من صالات العرض ومخزوناتها من الأعمال الفنية، وتمّ السعي في هذه الدراسة لانتقاء أكبر عدد ممكن من الفنانين، البعض لريادتهم وأثرهم على الحركة الفنية في الإمارات، والبعض الآخر، الذي تضمن نتاجه الفني أسلوباً وفكراً خاصاً ورؤية فنية. وتضيف: تنطلق هذه الدراسة البحثية التاريخية والتوثيقية من محورية الفن في الإمارات، منذ البدايات والتحديات والإشكاليات والآفاق التي يطرحها واقع هذا الفن، وتطرقت في هذه الدراسة إلى تطور الحركة الثقافية في الإمارات منذ بداياتها حتى الآن، لتأكيد وجود علاقة بين الموروث الثقافي والحداثة وما بعد الحداثة في دولة الإمارات.
قصص وحكايات وتابعت: في هذا الكتاب صور وقصص وأرشيف وحكايات وكتابات عن الفن والفنانين تروى وتعرض للمرة الأولى، عملت على هذا الكتاب لمدة عامين متواصلين، ساعدني في ذلك إقامتي في دولة الإمارات، وانخراطي في البيئة والعادات والتقاليد الإماراتية، والإقامة في إمارة الشارقة، والعلاقة مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، التي أتاحت لي التعرف على العديد من الرواد ومؤسسي الحركة الفنية في دولة الإمارات، إضافة إلى جيل الشباب، وزيارة المعارض والفعاليات والتظاهرات الفنية والثقافية في الدولة، وهنا أتوجه بالشكر إلى زوجي الفنان سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، على مرافقته لي في كل خطوة لإنجاز هذا الكتاب، بدءاً من التواصل مع الفنانين وزيارة مراسمهم في أنحاء الإمارات كافة. ومحاورتهم لساعات وتصوير أعمالهم، وأشكر كل فنان استضافنا في منزله ومرسمه وشاركنا في وقته لساعات وساعات وقدم لنا أرشيفه الفني، وأتمنى أن يكون هذا الكتاب الأكاديمي، بما يوفره من معلومات ومصادر وأرشيف، بمنزلة مرجع عن الفن في دولة الإمارات ومرجع لطلاب الفن والباحثين في المستقبل، وأخيراً أشكر الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي قدم كل الدعم لكي يبصر هذا الكتاب النور.
إضافة مهمة من جانبها، تقول الفنانة الدكتورة نجاة مكي: كتاب (ذاكرة وفن) يؤرخ الحركة التشكيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ التأسيس، وهو يعتبر إضافة مهمة للمكتبة العربية، بحيث يكون أحد المراجع التي تعرف الباحثين وطلبة الكليات الفنية ومحبي الفنون عامة بالحراك الثقافي والفني في فترات زمنية، وتطور مسيرة الإبداع نحو النهوض بالفن، وتعظيم دوره في المجتمع لتعزيز العلاقة الوثيقة بين النمو الاجتماعي والنهوض الثقافي، وكذلك التعرف علي أبرز المعالم الدالة على النمو والحراك بين الفنان والمجتمع، ودور المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية في وضع استراتيجية تعمل علي كيفية تأكيد التواصل بين الفن والمجتمع الإنساني وفقاً للظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.