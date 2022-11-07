باحثو ومؤلفو «تريندز» يوقّعون 10 إصدارات جديدة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

شهد ركن التواقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، توقيع 10 إصدارات جديدة أعدها باحثون ومؤلفون من مركز تريندز للبحوث والاستشارات. وتأتي حفلات تدشين الكتب الجديدة ترجمة لأهداف مبادرة «تريندز لدعم الأقلام الإماراتية الواعدة»، وضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لمشاركة المركز في فعاليات النسخة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشملت الإصدارات الجديدة، التي دشنها «تريندز»: كتاب «الاتجاهات المتباينة للأمن السيبراني: مبادرة النبض السيبراني.. دراسة حالة»، للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكتاب «أسواق الأوراق المالية.. الدور التنظيمي ومحددات الكفاءة والآفاق المستقبلية» للدكتور عبيد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو» سابقاً، وكتاب «القوة الناعمة ودور القضاء في تعزيزها» لصلاح خميس الجنيبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، وكتاب «جريمة غسل الأموال: مفهومها.. وأبعادها.. وآثارها.. واستراتيجيات مكافحتها» للواء الدكتور محمد الأمين البشري محجوب، مستشار في وزارة الداخلية الإماراتية.

كما ضمت الإصدارات الجديدة: كتاب «المرأة والمجتمع المدني: الطريق الثالث لبناء الدولة» لنورة الحبسي نائبة رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، وكتاب «العلاقة بين تحسين بيئة الأعمال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر» لموزة المرزوقي الباحثة في إدارة الدراسات الاقتصادية بـ «تريندز»، وكتاب «الحرب الروسية - الأوكرانية ومستقبل الحروب البيولوجية» للدكتور يسري أحمد العزباوي الباحث الرئيسي في «تريندز»، وكتاب «جريمة غسل الأموال: مفهومها.. أبعادها.. آثارها.. واستراتيجيات مكافحتها» للباحث والأكاديمي عادل عبدالله حميد، وكتاب «الابتكار والتنافسية والنمو في منطقة اليورو» للدكتور محمد عفيفي الخبير في الشؤون الاقتصادية بـ «تريندز»، وكتاب «استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة الصومالية.. نجاح لم يكتمل» لليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، الباحث في إدارة الدراسات الاستراتيجية بـ «تريندز».