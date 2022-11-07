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ثقافة

أليساندرو بورغيزي: فن الطهي يحاكي الطبيعة

بورغيزي خلال العرض (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 00:12

الشارقة (الاتحاد)

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في رحلة ممتعة إلى عالم الطهي الزاخر بالفنون والأسرار، أخذ الطاهي الإيطالي المتميز أليساندرو بورغيزي زوار الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى عالم يمزج الخيال بالفن في طبق مبتكر من أطباق المطبخ الإيطالي المعروف.
لم يكن يعرف الطاهي الإيطالي عندما خرج في نزهة على الأقدام مع زوجته وبنتيه إلى البحيرة، أنه سيبتكر هذا الطبق المميز الذي مزج مكونات متناسقة الألوان، مستوحاة من روح الطبيعة الساحرة الغنية بألوانها ومكوناتها.
مزج الطاهي الإيطالي لحم البط مع عصير البرتقال الطازج والأعشاب البحرية وبعض الملح واليانسون والشومر، مع قليل من الزبدة والزيتون ونبات البقلة الذي منح الطبق نكهة حموضة حادة ليحضّر واحداً من عديد الأطباق الشهية التي ابتكرها. ومتسلحاً بالخبرة والإبداع ليتقن طهي هذا الطبق بالطريقة المثلى، قدم بورغيزي مزيجاً من التقليدي والمبتكر، فتمكّن بلمسته الخاصة من صنع وجبة صحية بثت السعادة في نفوس الحضور الكبير الذين استمتعوا بنكهته المميزة.
وأشار الطاهي الإيطالي إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في المعرض، وأضاف: «إن فن الطهي يحاكي الطبيعة بكل ما فيها من ألوان وجماليات، ويقوم على التجربة والخيال، ولهذا يختلف الطاهي عن الناس العاديين في طريقة تفكيره، إذ دائماً ما يربط كل شيء في الطبيعة بفن الطهي».

معرض الشارقة
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
فنون الطهي
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