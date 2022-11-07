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ثقافة

«ملتقى الشارقة للخط» يحتفي بإبداعات عربية

العويس والقصير في صورة جماعية خلال المعرض
7 نوفمبر 2022 23:07

افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، معرض «الخط العربي»، الذي يقام في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط، وذلك بحضور سالم الجنيبي رئيس الجمعية، وعدد من الفنانين ومهتمين بفنون الخط.
ويقدّم المعرض أكثر من 25 عملاً خطياً لخمسة فنّانين عرب، هم: تاج السر حسن من السودان، وخليفة الشيمي من مصر، ووليد الشامي من سورية، وحسام عبد الوهاب من مصر، وخالد حنيش من العراق، حيث تتنوّع أعمالهم بين مدارس ومشارب خطوطية متنوعة، مقدّمة برؤية فنّية لافتة تعكس تمرّس وخبرة هؤلاء المبدعين.
وتجوّل العويس والقصير والحضور في قاعات الجمعية، واطلعوا على أعمال منجزة بدقةٍ على اللوحات التي تقوم على الحرف العربي كقاعدة تأسيسية، وقدرة الخطاط على تطويع وتدوير الحرف في العمل، في محاولة لتجسيد شعار الملتقى «ارتقاء».
واستمع الحضور إلى شروحات الفنانين، حيث أشاروا إلى أن اللوحات تقوم على إدخال الحرف على اللوحة البصرية التشكيلية، وأوضحوا أن العمل يحتمل أن يكون على شكل تجريدي يوحي بتكوين معين كالطبيعة على السبيل المثال لا الحصر. كما قدّموا لمحة تاريخية حول الخطوط العربية المستخدمة في مضامين الأعمال من آيات قرآنية وأشعار وغيرها من النصوص، والرؤية الخاصّة في توظيف الحرف العربي الأصيل بقواعده الأصلية في صنع اللوحة التشكيلية الحروفية. 

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