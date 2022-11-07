«الآليون السومو».. منافسة عقلية لبرمجة «الروبوت»

تضمنت ورش العمل التي جرى تنظيمها خلال فعاليات اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة «الآليون السومو»، والتي يقوم من خلالها الحاضرون ببرمجة «روبوت خيالي» يتنافس مع روبوتات أخرى تحاكي قتال السومو.

وبحسب مهندس الكمبيوتر يزن دردس، فإن فكرة الورشة تستهدف تطوير المهارات الذهنية للطلبة، حيث يُستخدم روبوت (eve 3)، معتمداً في ذلك على طريقة البرمجة البسيطة، حيث يقوم المشاركون باستخدام حساسات استشعار مثل حساسات اللون والمسافة لتفادي الأشياء الموجودة أمام الروبوت، حتى لا تعوق حركته، ويتم تطبيق ذلك التدريب على لعبة السومو الشبيهة بالحلبة المربعة.

ويقول دردس: «نتيح حلبة محاطة بمسار أسود كالذي يُستخدم في لعبة السومو اليابانية، ومَن يخرج من هذا الإطار يعتبر خاسراً، وبالتالي يجب تفاديه من خلال حساسات اللون المتاحة في الروبوت، بحيث كلما يرى الخط يتفاداه، وهنا يتنافس الطلبة داخل ذلك المسار، والذي يفوز هو مَن يُصمم الكود المثالي لحركة الروبوت حتى لا يخرج من المسار».

وأضاف: «نُجري مسابقة بين الطُلاب، ونتيح للطلبة قطعاً لبناء أدوات واستخدامها بالحلبة خلال المبارزة لتحقيق الهدف المنشود والفوز على منافسيه».

وذكر أن تلك المنافسة متاحة لأعمار 16 عاماً فيما فوق، دون التقيد بسن محدد، حيث تم فتح المجال للمشاركة للجميع سواءً طلبة المدارس أو الجامعات أو حتى الأكبر عمراً، فيما أتيحت المشاركة للأطفال من ذوي القدرات العقلية العالية واستثناءهم نظراً لقدرتهم على التكيف مع نظام البرمجة.

وتابع: «تعتمد فكرة الروبوت على برمجته من خلال ربطه بجهاز اللاب توب من خلال البلوتوث والتحكم به من خلال الكمبيوتر، وذلك في برنامج مدته 45 دقيقة»، لافتاً إلى أن الهدف من تطبيق ذلك التمرين بالتوازي مع معرض الشارقة الدولي للكتاب يأتي من كون معرض الكتاب فرصة لتعزيز المهارات الذهنية بالقراءة، ونفس الأمر بالنسبة لهذا التمرين الذي يحفّز قدرات الذكاء ويطوّر مهارات التفكير العقلي.