لويد لونا يستعرض قصة مؤلمة أوصلته إلى «مصير بهيج»

استعرض المتحدث التحفيزي ومدرب إعداد القادة الفلبيني لويد لونا، قصته المؤلمة التي أوصلته إلى مصير بهيج، حيث تحدث عن السر الذي يمكننا من تحويل الفوضى إلى رسالة هادفة، خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقال لونا، صاحب الكتب الأكثر مبيعاً عالمياً: «إن الحياة لا تتعلق بما تحققه، لكنها تتعلق بما تصبح عليه في عملية تحقيق شيء ما»، لافتاً إلى أنه كان ينفر من مادة الرياضيات وكان السؤال الأهم بالنسبة له هو: «ما هي الوظيفة التي ستنتظرني بعد التخرج؟». وأضاف، مؤلف 16 كتاباً في التنمية الذاتية: «تقدمت للعديد من الوظائف وتم رفضي مرات عدة، وكنت قد ألّفت كتاباً، وكلما أذهب لدار نشر ترفض نشره، فقلت لنفسي: لو لم ينشر أحد كتابي سأنشره بنفسي، وبعد ذلك نشرت أكثر من 15 كتاباً أصبحت الأكثر مبيعاً على مستوى العالم». وأكد لويد لونا أن الخطأ الذي يكسر قلبك هو نفس الخطأ الذي يجعلك أقوى، مضيفاً: «ليس معنى أنه تم رفضك أنك خاسر، فالرفض قد يجعلك تصل إلى هدفك الرئيسي في الحياة.. وكلما يتم رفضك تستطيع التغلب على ذلك بالإصرار». وتابع: «لم يكن في بالي إطلاقاً أن أصبح متحدثاً عاماً، لكن بعد 17 عاماً، أصبح لي أكثر من 1500 خطاب في 3 قارات هي آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا»، وواصل: «لن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب، حتى تقرر أنك تريد بشدة الذهاب إلى هناك».