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ثقافة

عرض موسيقي لـ«غلوريا كامبانير»

عرض موسيقي لـ«غلوريا كامبانير»
7 نوفمبر 2022 15:20

الشارقة (الاتحاد)

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قدّمت عازفة البيانو الإيطالية الشهيرة غلوريا كامبانير، فاصلاً من الموسيقى اللانهائية لـ«شوبان» على أنغام «البيانو» في عرض تقديمي فريد، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والأربعين، وسط حضور واستمتاع عدد كبير من روّاد المعرض.
وتضمنت الموسيقى التي قدمتها «غلوريا» رحلة عبر 24 مقدمة ألّفها العبقري البولندي «شوبان» منذ أكثر من 200 عام، حيث عزفتها في تجربة استماع مكثفة، تفاعل معها الحضور بشكل واسع.
وقالت «غلوريا»، إنها بدأت العزف على البيانو في سن الرابعة تحت إشراف دانييلا فيدالي، وأقامت أول حفل موسيقي لها في الخامسة من عمرها، فيما ظهرت لأول مرة مع أوركسترا فينيسيا السيمفونية في سن الثانية عشرة مع كونشرتو مارغولا للبيانو.
وأضافت: «من الممتع أن ترى العواطف التي تبدو على المستمعين أثناء استماعهم للمقطوعات الموسيقية، وهذا العمل ليس بالسهل، لكنه يرجع إلى العمل والتدريب بشكل مكثف حتى أستطيع أن أقدّم شيئاً ذا قيمة على المنصة».
وذكرت أن التسلسل الكامل للمقطوعات يعتبر صعب الأداء، بسبب تنوع التفاصيل الصغيرة وصعوبة التحكم في الصوت، مما يتطلب الكثير من الموسيقيين الذين يعزفونه.
وأضافت: «بدأت تقديم هذه المقطوعات منذ قرابة 5 إلى 6 سنوات مضت، ولكن على رغم كل هذه المدة، فمن الضروري التدريب بشكل يومي على تكنيكات الفن، حتى نتمكن من التغلب على القلق والتوتر الذي قد يصيبنا، وهذا الأمر ينعكس بصورة أكبر على تعبيراتنا».
وأعد فريديريك شوبان تلك المقطوعات بين عامي 1835 و1839، واستكشف بشكل منهجي 24 مفتاحاً رئيسياً وثانوياً حسب دورة الأخماس، وهي سلسلة من الملاحظات متباعدة بفواصل زمنية متناظرة. وكل مقدمة لها خصوصيتها، فبعضها سهل اللعب للغاية، وعادة ما يتم تدريسها لطلاب البيانو المبتدئين، في حين أن البعض الآخر موهوب للغاية، فيما يجعل تناوب السرعات والنغمات وحتى الإيقاعات المفاجئة، العمل بأكمله مميزاً ويصعب تقديمه بالكامل.

موسيقى
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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