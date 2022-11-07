إصدارات جديدة لمنشورات القاسمي بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

كتاب «سورة القمر.. دراسة أسلوبية»

أحدث إصدار منشورات القاسمي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. من تأليف الإعلامي محمد حسن خلف وتقديم الدكتور محمد صافي المسنغانمي، صدر عن «منشورات القاسمي» كتاب بعنوان «سورة القمر.. دراسة أسلوبية» الذي يكشف فيه الباحث المقاطع التحليلية البليغة التي تبين جماليات التعبير في آيات سورة القمر، حيث سيجد القارئ العربي كثيراً من خصائص هذه السورة ولطائفها وجماليات التعبير فيها لمختلف مستويات الدراسة الأسلوبية في كتاب مستقل يحاول فيه المؤلف قراءة النظرة الأسلوبية لمواضع الجمال وتسليط الأضواء على نص سورة القمر.

في حضرة سلطان:

كتاب يجسد لحظات الصدق بين الكتابة والتصور ولحظات الاندماج عن «منشورات القاسمي».

صدر للروائي والباحث الدكتور عمر عبدالعزيز كتاب بعنوان «في حضرة سلطان» رؤيا تقترب من الحكاية هي أقرب منها إلى الرواية تتخللها مواقف وحكم وشواهد معرفية فيها مقاربة تبدأ بتلك الفاترينة المبهجة للمطبوعة، وتتضمن هذه الفاترينة الاستعراضية أهم العتبات البصرية والدلالية ذات الصلة بمحتوى الكتاب.

الكتاب يصف نفسه، كما يريد مؤلفه، بأنه يعبر عن مجموعة آراء منطقية وشواهد واقعية كتوطئة للكتابة البصرية تتعدى حدود النص المكتوب واللوحة المرسومة، لتلتقي من طرف خفي بالمعاني والمفاهيم ذات الصلة بتلك العتبات في محتوى الكتاب ومنهجه التعريفي التعليمي ليتصل من طرف آخر بتوصيف النص وتجنيسه الأدبي.

يقول مؤلفه: لقد حرصت على كتابة هذه التوطئة، لأبرز للقارئ اشتغالي المتأمل على واجهة هذا الكتاب، بل العناية بمدخلاته الفنية والدلالية التي مادت بي إلى اعتبار معناه الحقيقي ثاوياً في تضاريس الأبعاد العابرة لما هو مسطور، خاصة أنني اعتبرته نصاً مفتوحاً كذلك الذي يسمونه «ميتافورا» في الآداب الأوروبية، ثم اخترت له عنواناً مسافراً في فضاء التنوع حد الإقامة في تعددية المعاني، ووجدت أن العنوان الذي أراه مناسباً يحمل جرسه الخاص.

ويضيف المؤلف الباحث عبدالعزيز الحديث عن سلطان المعاني بأنه كالبحر في تداعيه الحر، وترانيم النصوص الصادرة من فضاء تجربة مؤسسية وازنة مقرونة بحكم رشيد وانتماء عضوي للعروبة والإسلام، بالنسبة لي شخصياً وبكل تواضع سياقي، أزعم أنني تعلمت كثيراً من منهج سلطان في إدارة دفة الثقافة العالمة من خلال الرهان على الثابت في الخيار، باعتبار أن الثقافة تستعصي على رهانات الزمان والمكان المحددين.

الكتاب يقع في 165 صفحة، وسيكون حاضراً في جناح المنشورات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويتناول أبواباً عديدة يذهب إليها المؤلف ليس متصورا، بل مدركاً العلاقات التي تربط المثقف بالناس، فهو يقع في جزأين: الأول الطفل الرائي، والثاني في حضرة سلطان.

كتاب يحتاج عند القراءة إلى استقرار الفكر والتأمل بالمواقف المشبعة بالصدق والصدق وحده، وهو جدير بالقراءة.



سيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي 1954- 2018

في إطار خطتها السنوية في نشر وتوزيع الكتب، تصدر «منشورات القاسمي» كتاب «سيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي 1954 - 2018»، تأليف الإعلامي أسامة مرة - والشاعر والباحث محمد نجيب قدورة، والذي سيكون ضمن جناحها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

والكتاب سيرة ومساهمة من المؤلفين تتوخى بيان مآثر الفقيد الراحل عبر نصوص كتابية لمن جايلوه وعرفوه عن كثب، وهكذا تعيد الأيام تدوير متواليات الجبر والخيار فتجعل الممكن مستحيلاً والمستحيل ممكناً، فإذا بالصدفة المجردة تتحول إلى زلزال يهز أعماق الرائيين الناظرين، ليكون السبب حالة واهية تحمل في طياتها نتيجة حتمية لدراما حياتية مؤلمة.

فقد فجعت الشارقة وعموم الإمارات برحيل الشيخ أحمد.. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يتأسى بهمة القائد القابل دوماً بقضاء الله وقدره.. فتواصلت مسيرة مرثياته وأولياته في تحويل الشارقة إلى حاضنة شاملة للثقافة العربية والإسلامية وامتداداتها في المعطى الإنساني العام.

الكتاب يتضمن شهادات مهمة عن الراحل من كتاب ومثقفين وفنانين إماراتيين وعرب ممن عملوا مع الفقيد في سنوات المسرح والثقافة والعلوم، وهذه مجرد تعليقات فهي أنجح توثيق، وإنها الوفاء المعبر عن صدق المشاعر في استرجاع الذاكرة بأحسن صورة وأروع تشكيل وأعذب دموع وأصدق نبض يكون في لحظات الوداع نشيجاً صامتاً، لو أردنا قراءته في الوجوه لسطرنا فيه بمشاعره وألوانه مجلدات.. فكتاب الوجوه يفصح عما يعتري القلوب من مشاعر الحزن والألم لفقيد عزيز.

الكتاب يقع في 129 صفحة، وقد قسم إلى أبواب تبدأ من التمهيد والتعريف بسيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي الرجل الاستثنائي فسيفساء اللوحة الجميلة إلى الرحلة الأولى ثم باب السيرة فالمشهد الأول، واستراحة في ومضات شاعرية. وهناك أيضاً الكثير من القصائد المعروفة من شعراء عرب معروفين ترتبط بالحدث والحكاية والسيرة.