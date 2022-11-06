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ثقافة

رائد برقاوي يوقع «من يجرؤ على الحلم»

رائد برقاوي خلال حفل توقيع الكتاب (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 02:54

الشارقة (الاتحاد)

في الشارقة حيث يقام أكبر معرض للكتاب في العالم، وقّع الإعلامي رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الخليج» كتابه «من يجرؤ على الحلم.. كيف حول محمد بن راشد أحلام دبي إلى حقيقة» بنسختيه العربية والإنجليزية Dare to dream الصادر عن دار «موتيفيت» للنشر في دبي.
ويسعى الكتاب إلى الإجابة عن سؤالين مركزيين، الأول: كيف روّض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المستحيل لتصبح دبي نموذجاً فارقاً، ليس في المنطقة وحسب، ولكن على مستوى العالم؟ وكيف مكّن لثقافة الأحلام في وسط محيط عربي توقف منذ عقود عن الحلم؟.
للإجابة عن هذين السؤالين يجول برقاوي في الزمن الإماراتي المختلف في معناه ومبناه، فيرحل إلى الماضي ليتتبع كتابات وذكريات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن طفولته وشبابه ليحلل العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته، ثم ينتقل إلى الحاضر ليختبر دور هذه العوامل في إنجازات دبي، هذه الإنجازات التي جعلتها حلم الشباب العربي في كل مكان.
وينقسم الكتاب إلى مقدمة بعنوان «كأن الريح تحته» وثلاثة فصول: «السر في الدهشة»، و«رجل قدره الريادة»، و«حديقة الخيال»، وخاتمة «وما الدهر إلا رُواة أحلامنا». ويتحدث برقاوي في المقدمة عن المرض بالدهشة، ذلك الذي أصابه في أعقاب مشاهدة إطلاق مسبار الأمل الإماراتي في يوليو 2020، فما الذي تمتلكه الإمارات ليؤهلها للصعود إلى الفضاء، بينما توقف الكثير من العرب حتى عن محاولة اللحاق بركاب الآخرين؟ هذه الدهشة دفعت المؤلف للبحث في التجربة الإماراتية التي بدأت كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات من صحراء السديرة وتستعد لخمسين عاماً جديدة من صحراء المريخ. وما تمتلكه الإمارات، وفق برقاوي، ليس الموارد والبنية التحتية والعقول وحسب، ولكن هناك أيضاً الحلم، ففي بداية الستينيات من القرن الماضي حلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو يقف على مبنى «الإمبايرستيت» بأطول برج في العالم، وفي الفترة نفسها حلم بمطار يماثل مطار لندن، وبشوارع مرصوفة وبمستشفيات ومدارس..إلخ، ولم تمر عقود قليلة حتى تحققت الأحلام.
ويتوقف برقاوي كثيراً في الكتاب أمام العقبات التي أعاقت نهوض العرب خلال القرن الماضي، ويلاحظ مثلاً أن الصحراء التي كانت عقبة رئيسة في تلك النهضة لدى الكثيرين من المفكرين العرب تحولت إلى فرصة من منظورصاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد، الذي تعامل معها برؤية الشاعر والمفكر ورجل الدولة، فاستثمر فيها بطريقة أبهرت الجميع.

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عاشق لأمته
يؤكد برقاوي في كتابه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لا يفكر للإمارات وحدها بل للعرب جميعاً، وفي ذهنه مدن ذهبية في الحضارة الإسلامية مثل: القاهرة وبغداد ودمشق وقرطبة. ويلفت الكاتب إلى قول صاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد: لو لدينا عشر مدن عربية مثل دبي لاستعاد العرب مكانتهم المستحقة، فهو عاشق لأمته، أطلق مبادرات: صانع الأمل ومليون مبرمج عربي وتحدي القراءة العربي وغيرها، ولا يحجب عن أحدٍ الدروس المستفادة من تجربة الإمارات ولا يمل من الحديث عن الشباب العربي وكيفية استيعابهم والبحث عن السبل المثلى لتحقيق أحلامهم.

 

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