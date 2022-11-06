دبلوماسيون: التبادل الثقافي جسر للتواصل بين الشعوب

الشارقة (الاتحاد)

أكد دبلوماسيون من دولة الإمارات وإيطاليا وكوريا الجنوبية أن الدبلوماسية الثقافية تمد جسور التواصل الإنساني بين الشعوب، وتسهم في تعزيز الحوار بين مختلف الحضارات، وتمهد بشكل أعمق لترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش بين الثقافات في الشرق والغرب.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت مساء اليوم الرابع من الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وشارك فيها كل من عبدالله الشامسي، سفير الدولة في أوغندا، ومون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في الإمارات، وأدارتها الإعلامية منال الخطيب.

وتحدث عبدالله الشامسي، سفير الدولة لدى أوغندا، حول الدبلوماسية الثقافية، مشيراً إلى أنها ترتكز على التبادل الفكري والمعرفي عبر التعريف باللغات والعادات وإقامة المشاريع الثقافية التي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الشعوب.

مكرمات سلطان في أفريقيا

وأشار إلى مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتمويل سموه معهداً تقنياً تم افتتاحه منذ سنة ويعتبر أحدث معهد في شرق أفريقيا يخرج طلبة لديهم مهارات تقنية عالية، موضحاً أن العلاقات الإماراتية الأفريقية قديمة جداً، وأن البناء عليها يسهل التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية وبين أفريقيا والإمارات على وجه الخصوص.

وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لبناء جسور التواصل والحوار الثقافي مع العالم، وأن إمارة الشارقة تسهم بدور كبير في هذا الجانب من خلال مشاركات هيئة الشارقة للكتاب في أكبر وأهم المعارض حول العالم. ولفت إلى التعاون القائم بين الإمارات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والرعاية التي توليها إمارة الشارقة لجائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية التي انطلقت منذ عام 1998 لتكافئ سنوياً أفراداً أو مجموعات أو مؤسسات لها إنجازات في مجال توسيع نطاق المعرفة بالفن والثقافة العربيين، وجائزة اليونسكو -حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميّزة لتحسين أداء المعلمين.

أكبر معرض للكتاب

وتحدث حول الصلات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا من خلال تجربته في تمثيل الدولة في مدينة ميلانو، وما تم من تنسيق وتعاون مع جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلانو التي تدرس اللغة والثقافة العربية، والذي أفضى إلى تنظيم مهرجان للغة العربية في ميلانو شاركت فيه هيئة الشارقة للكتاب ودعمت المهرجان الذي صاحبه معرض للكتاب العربي ولا يزال مستمراً كأكبر معرض للكتاب العربي في القارة الأوروبية منذ انطلاقه للمرة الأولى في العام 2018.

وأشار إلى ما تنفذه وزارة الثقافة بدولة الإمارات من مشاريع تعاون دولية لترميم كثير من الآثار حول العالم، ضمن جهود الدبلوماسية الثقافية في الإمارات المستمرة لمد جسور التعاون بين الشعوب من بوابة الثقافة، وأكد أن المؤسسات الثقافية الإماراتية تسهم بدور كبير في تعزيز الروابط الثقافية مع العالم لخلق تعاون ثقافي دائم، وخاصة في مجال معارض الكتب وإنتاج الكتب الصامتة لدعم أبناء اللاجئين.

وختم الشامسي حديثه بالإشارة إلى أهمية الدور الذي يسهم به التعاون الثقافي في إبعاد الشعوب عن شبح الحروب ونشر ثقافة التعايش السلمي، واستعرض جانباً من تجربته الدبلوماسية في أوغندا ودور دولة الإمارات في دعم التعليم في شرق أفريقيا.

الشارقة ضيف شرف في معرض سيؤول

تحدث مون بيونج جون قنصل عام كوريا الجنوبية في الإمارات في الندوة، مشيداً بالعلاقات الثقافية مع الإمارات، التي شهدت ترجمة عملية قبل أسابيع من خلال تنظيم الأسبوع الثقافي الكوري في الإمارات، وقبل ذلك الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلاقات الإماراتية الكورية.

وكشف القنصل الكوري عن سعادة بلاده للمشاركة كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورة العام المقبل، وسعادة كوريا لحلول الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول في يوليو من العام القادم لتكون الشارقة حاضرة في المعرض الذي يصل عمره إلى أكثر من 70 عاماً.

دبلوماسية ثقافية

وأشار القنصل الكوري إلى أن الحضارة العربية والإسلامية تحظى باهتمام كبير في كوريا الجنوبية من بوابة تعلم اللغة العربية في جامعاتها، والتعريف برموز الفكر والأدب العربي لدى الطلاب الكوريين، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الثقافية تحفز على التواصل والتقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الأفراد والشعوب والحكومات، وأن هذا ما يحكم التعاون الثقافي بين حكومة كوريا الجنوبية والحكومة الإماراتية. وأوضح أن من أبرز مشاريع التبادل الثقافي التي تعزز التقارب بين الشعبين الكوري والإماراتي تبادل تدريس اللغتين الكورية والعربية.

السفير الإيطالي: سعيد بزيارة حاكم الشارقة للجناح

وفي مداخلة له خلال حضوره للجلسة، عبّر لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فخر بلاده لكونها ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، وأشار إلى أن الوفد الإيطالي جاء إلى الشارقة بـ17 كاتباً و12 دار نشر وعدد من الطهاة المشهورين والعروض الفنية للكبار والأطفال، ومجموعة من الفعاليات التي تكشف عن تنوع الثقافة الإيطالية المعاصرة.

وعبر السفير الإيطالي عن سعادته لتكرم صاحب السمو حاكم الشارقة بزيارة جناح إيطاليا ضيف الشرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دلالة على الحفاوة بالثقافة الإيطالية وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين الإمارات وإيطاليا.

وأشار إلى أن الإيطاليين ورغم الحداثة وانتشار الأجهزة الرقمية لا يزالون يقرؤون الكتب وينقلون عادة القراءة إلى الأجيال الشابة ليستمر تنوير عقول الشباب وتعميق وعيهم ليتمكنوا بالعلم والثقافة من مواجهة تحديات المستقبل.