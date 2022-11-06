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ثقافة

أحدث إصدارات «أكاديمية الشعر» في «الشارقة للكتاب»

جناح أكاديمية الشعر (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 02:54

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مشاركتها بجناح خاص ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022. 
وتعرض الأكاديمية عبر جناحها في القاعة رقم 3 (Q-24) مجموعة من أحدث إصداراتها هذا العام ونهاية العام الماضي، لشعراء وباحثين ونقّاد ومفكرين من الإمارات ودول العالم العربي، لتكون متوفرة أمام مجتمع القراء وزوّار المعرض خلال فعالياته المتنوعة، ضمن أجواء تحتفي بالكتاب وتؤكد أهمية القراءة وتدعم صناعة النشر، في واحد من أبرز معارض الكتب على مستوى العالم.
ومن تلك الإصدارات ما يتعلق بالجانب الفكري والنقدي والبحثي: (شعرية التوهج الحسي للدكتور صلاح فضل، الموسوعة العلمية للشعر النبطي الجزء السادس عشر للدكتور غسان الحسن، نظرية القراءة للدكتور عبدالملك مرتاض، الرمسة الإماراتية باللغة الإسبانية لعبدالله الكعبي وحنان الفردان، الأغنية الإماراتية الجزء الثالث لمؤيد الشيباني). بالإضافة إلى مجموعات شعرية ودواوين تعرضها الأكاديمية لأول مرة في هذه الدورة من المعرض. ومنها: (ديوان الرقراقي لعبيد بن قذلان المزروعي، ديوان معرض إكسبو، قافية لآخر المعجزات لأماني الزعيبي، قصائد شاعر المليون ضد التطرف والإرهاب، ديوان «أمير الشعراء» الموسم التاسع، ديوان «شاعر المليون» الموسم التاسع، ديوان بن سليمان الجزء الثاني سيف بن حمد الشامسي- حميد الرئيسي، ديوان مرافي القوافي لنايلة الأحبابي، ساقية تحاول الغناء لآلاء القطراوي، كأغنية لن تكتمل لمحمد الأمين جوب). 

أكاديمية الشعر
أبوظبي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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