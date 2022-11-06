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ثقافة

مهرجان الشعر العربي يحلّق من مراكش إلى الأقصر

عبدالله العويس
7 نوفمبر 2022 02:54

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف مدينتا مراكش المغربية والأقصر المصرية، مهرجان الشعر العربي، توالياً، حيث تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب من جهة، ووزارة الثقافة في مصر من جهة أخرى.
وفي مراكش تقام الدورة الرابعة في «11» من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والفنانين المغاربة، وتستمر فعالياته على مدى 3 أيام، فيما يتنقل المهرجان في الـ15 من الشهر الجاري، إلى الأقصر جنوبي مصر حيث الدورة السابعة، التي يشارك فيها أكثر من 60 مبدعاً من شعراء وفنانين على مدى 4 أيام.
وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن مهرجانات الشعر العربي تواصل تجوالها بين مدن وعواصم عربية ضمن احتفائية ثقافية تؤكد أهمية الشعر بوصفه «ديوان العرب»، مضيفاً أن هذه المهرجانات التي تحظى برعاية وبدعم متواصل من صاحب السمو حاكم الشارقة تعد فرصة مثالية للتعرّف على مبدعين جدد تكشف عنهم المهرجانات باعتبارها تتويجاً لجهود بيوت الشعر في الوطن العربي على مدى العام.
وأضاف العويس، قائلاً: «وصول دار الشعر في مراكش إلى الدورة الرابعة من المهرجان، وبيت شعر الأقصر إلى الدورة السابعة، إنما هو تأكيد على حيويتهما في الساحة الثقافية المحلية، بل والعربية، لما يقدمانه من نشاط فاعل له أثره الواضح».

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مراكش
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الشارقة
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