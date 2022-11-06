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ثقافة

«إسلامية الشارقة» تستعرض إصداراتها الدعوية في «الدولي للكتاب»

«إسلامية الشارقة» تستعرض إصداراتها الدعوية في «الدولي للكتاب»
6 نوفمبر 2022 16:58

تستعرض دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة إصداراتها الدعوية المتنوعة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض بهدف ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع من خلال توزيع الإصدارات الدعوية على كافة فئات وشرائح المجتمع، وكذلك تعريف جمهور ومرتادي المعرض بجهود ورسالة الدائرة، وتعزيز الثقافة الإسلامية.
وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في المعرض ما يزيد على 50 كتاباً من إصداراتها الدعوية والتوعوية، منها 7 إصدارات جديدة متنوعة في عناوينها ومضامينها الشرعية، تضم كتب «من كنوز العلم»، و«العبادات القلبية في القرآن الكريم»، و«أحكام السفر وآدابه»، و«آداب التلميذ»، و«تسلية أهل البلاء»، و«تنبيه الأنام بسنن نبينا عليه السلام»، و«النصيحة وآدابها في الإسلام».
كما تستعرض الدائرة جهودها التوعوية وبرامجها التثقيفية الافتراضية من خلال المنصات الإلكترونية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع. وتنظم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة، منها ورش تعليم مبادئ الخط العربي، وتقديم محاضرات في مساجد الإمارة وعبر منصاتها الإلكترونية حول القراءة النافعة وثمراتها لحث الجمهور على زيارة المعرض واقتناء الكتب.


 
 

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