«أوتوموبيل 9».. احتفاء بالموسيقى وتحية لروح الشباب

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف برنامج «عروض الشارقة» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، النسخة التاسعة من عرض «أوتوموبيل» للفنان جو نعمة الذي يقام يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، خلف حديقة الرولة في الشارقة.

وقُدِّم عرض «أوتوموبيل» ضمن السياق الثقافي المحلي لمدن عربية وعالمية عدة، بما فيها بيروت وأبوظبي وغوانغجو ولندن وتورونتو وغيرها، وفي كل مدينة يبحث نعمة عن الاختلافات في أنظمة الستيريو التي يتم تصميمها حسب الطلب في السيارات، وفي الموسيقى التي تعزفها، وفي المواقع التي يتم عرضها فيها.

في عرضه المخصص للشارقة، يتعاون نعمة مع مالكي السيارات ذات مكبرات الصوت الضخمة التي يتم استعمالها عادة في التجمّعات التي تحدث في الصحراء، وذلك لعرضها أمام الجمهور في وسط المدينة، مع ربط هذه الأجهزة الصوتية معاً لتكوين منظومة «ستيريو» ضخمة تبث تسجيلات ميدانية متزامنة، قام الفنان بجمعها وتأليفها لتكوين عمل موسيقي يقدم الصوت المشاغب والمرغوب في آن معاً، كتحية لروح الشباب ونبضهم الحافل بحب الحياة والاحتفاء بالموسيقى.

وغالباً ما تتناول ممارسة الموسيقي وفنان الوسائط المتعددة جو نعمة موضوعات الهوية والذاكرة في تركيبة الأصوات والموسيقى، كما هو الحال في وضع الأصوات العميقة في الألحان، وتعقيدات الترجمة من لغة إلى لغة وانتقال الآلات والأغاني من حضارة إلى أخرى حول العالم، وكيفية تحفيز الحركة عبر دقات الطبول، وانتقال الألحان من النوتة الموسيقية إلى أصوات لحنية مسموعة.

حصل نعمة على شهادة ماجستير في الفنون الجميلة من جامعة نيويورك، وقُدمت أعماله سواء كتجهيزات فنية أو عروض حيّة في العديد من المتاحف وقاعات العرض والبيناليهات في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي «أوتوموبيل 9» كجزء من برنامج «عروض الشارقة» الذي يقام في الفترة بين 4 نوفمبر 2022 و8 يناير 2023 في الأماكن المفتوحة والساحات والشوارع والمنازل القديمة والمسارح في الشارقة، ويدعو الجمهور المحلّي لاكتشاف التقاطعات والمساحات المشتركة بين مختلف الممارسات الفنية بما تحمله من أفكار وقيم وجماليات، وذلك عندما ترتبط بشكل وثيق بخصوصية المدينة وسكّانها وفضاءاتها الحضرية، وما لها من أهمية تاريخية ومستقبلية.