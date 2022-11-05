«تواصل».. يوثق الحياة القديمة في العراق

عبد الله أبوضيف (الاتحاد)

يقدم فنانون عراقيون تراثهم القديم بلوحات تشكيلية تجمع مدارس فنية متنوعة شكّلت معرضاً فنياً بمحافظة المثنى العراقية تحت عنوان «تواصل». وقال الفنان التشكيلي العراقي منتظر سلمان لـ«الاتحاد»، إنه استغل أسلوبين، هما الانطباعي والتجريدي، في رسم لوحاته بأحجام مختلفة، دون التركيز على ألوان بعينها، لنقل حياة العراق القديمة وكشف نواح متعددة منها، خاصة تلك الفترة التي يقتصر توثيقها على الصور القديمة بالأبيض والأسود.

وأضاف سلمان أن الصور ليست كافية وحدها لنقل التراث، بل يحتاج الأمر إلى طرق أخرى منها اللوحات الفنية لتصل إلى الشباب، لذلك يأمل أن تساهم لوحاته العشر مختلفة الأحجام في تنفيذ تلك المهمة بإيصال رسالة المعرض إلى الجمهور عامة والشباب خاصة.

وتتنوع اللوحات المشاركة بالمعرض، حيث تشمل الحيوانات والطيور المرتبطة بالبيئة العراقية القديمة مثل الحصان والحمام الزاجل، إضافة إلى لوحات لشوارع القرى الضيقة ومن حولها المنازل التقليدية، كما تجسد أهمية السفن قديماً وارتباط الإنسان بنهري دجلة والفرات.

الجانب الآخر من اللوحات كان الرمزية التي تنقل الترابط الأسري قديماً، ونقل مشاعر الحب باستخدام الألوان القوية وبالرسوم التعبيرية، مع خلفيات متعددة الألوان دليلاً على التجانس بين الأشخاص في اللوحة.

أما الفنانة التشكيلية العراقية منى الحجامي، فتعتمد على المدرسة السيريالية في لوحاتها، واستعانت في البعض الآخر بالمدرسة الواقعية وحاولت نقل الطبيعة باستخدام اللونين الأخضر والأزرق ليكونا سمة واضحة لأعمالها.

وترى الحجامي أن بلادها تحتاج للمعارض الفنية الشبابية بعد سنوات من التدهور على المستوى الثقافي بسبب الحروب، وشددت على أهمية استغلال الفن في ربط الأجيال ببعضها.